الامارات | #عزيزتي_ حواء.. «سيد الألوان» يكسو البليزر الجلدي

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي_ حواء.. «سيد الألوان» يكسو البليزر الجلدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود البليزر الجلدي إلى الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، ليمنح المرأة إحساساً بالدفء ولمسة أناقة وفخامة في الوقت ذاته.

ويكتسي البليزر الجلدي، سواء كان من الجلد الطبيعي أو الجلد الاصطناعي، هذا الموسم بدرجات الكريمي والبيج، بالإضافة إلى الأسود سيد الألوان.

وتطل بعض الموديلات بقصة أكبر من المقاس، وتشتمل على أكتاف عريضة لتستلهم روح الثمانينات الجريئة من أجل إطلالة أكثر جاذبية وتفرداً.

وأشارت «Elle» إلى أن البليزر الجلدي يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن بطبيعة الحال الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع سروال قماشي واسع ذي طيّات أو تنورة متوسطة الطول (ميدي) أو سروال جلدي متناغم، مع بلوزة بيضاء وحذاء أنيق.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البليزر الجلدي مع سروال جينز وبوت الجنود المقاتلين (Combat Boots).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداء البليزر الجلدي في المناسبات المسائية؛ إذ يتم تنسيقه مع فستان أسود قصير أو مع فستان ساتان ذي حمالات أو سروال وتوب لانجيري، على أن تكتمل أناقة الإطلالة بحذاء ذي كعب عالٍ أنيق.

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