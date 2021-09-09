الامارات | أعراض تنذر بسرطان البروستاتا

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بسرطان البروستاتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي المسالك البولية الألماني الدكتور أولاف رايشيلت: «إن مرض سرطان البروستاتا في المرحلة الأولى لا تكون هناك له علامات تحذيرية دالة عليه».

وأضاف أنه «في المرحلة المتقدمة من المرض الذي يهاجم المسنين بصفة خاصة تظهر بعض الأعراض، التي تشير إلى الإصابة به، وهي: صعوبات أثناء التبول وآلام بالعظام بالجزء السفلي من الظهر وعلى الجانب».

وشدد الأخصائي الألماني على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، موضحاً أنه «يمكن التحقق من الإصابة بسرطان البروستاتا من خلال بعض الفحوص، مثل الفحص التحسسي، وفحص قيمة المستضد البروستاتي النوعي (PSA) والتصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة (أخذ عينة من الخلايا)».

وأكد رايشيلت أن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء، لافتاً إلى أن العلاج يشمل العلاج الهرموني والعلاج المناعي والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة.

ويمكن الوقاية من سرطان البروستاتا، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين والكحوليات، مع العمل على إنقاص الوزن في حال المعاناة من السِمنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news