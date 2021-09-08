منها الحساسية والربو.. 5 أسباب وراء صعوبات النوم عند الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى بعض الأطفال من صعوبة النوم بشكل طبيعي، ولا تكتشف الأمهات أسباب ذلك مبكرا، لأن صعوبات نوم الأطفال لها أسباب مختلفة ما بين عضوية ونفسية منها كما ذكرها موقع «ذا صن» البريطاني.

أسباب صعوبة نوم الأطفال

التهاب اللوزتين.

التهاب الأذن الوسطى.

الحساسية.

الربو.

الصرع.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور خالد قطب، استشاري طب الأطفال، أن خوف الأطفال والقلق والاكتئاب من ضمن الأسباب التي تؤدى إلى صعوبة نوم الأطفال بشكل طبيعي، وكذلك اضطرابات التنفس أثناء النوم تمنع نوم الأطفال بشكل طبيعي.

وأضاف أثناء حديثه لـ «هُن»، أن التهاب اللوزتين من الأسباب التي تؤدى لصعوبة نوم الأطفال بشكل متوازن، لذلك يجب استشارة الطبيب عند إصابة الطفل باضطرابات النوم، فإذا كان السبب عضويا يزول اضطراب النوم تلقائيا بعد علاج المرض الذي يعاني الطفل منه.

نصائح لنوم الأطفال بشكل منتظم

الابتعاد عن الأنشطة المثيرة قبل الذهاب للنوم لأنها تعمل على زيادة انتباه الطفل.

اختيار مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة.

اختيار الأنشطة الهادئة قبل الذهاب إلى الفراش.

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من المساء.

تنظيم وجبات الطعام بمواعيد محددة مما يساعده على النوم مبكرا.

إيقاف الأجهزة الإلكترونية، إذ يجب الحرص على إيقاف الأجهزة قبل النوم حتى لا يزيد توتر الطفل ويعجز على النوم بشكل منتظم.

يتطلب نوم الطفل خطوات تساعده في الاسترخاء وعلى رأس هذه الخطوات تغيير حرارة الجسم بحمام دافىء مما يساعده على النوم والاسترخاء.

الحرص على منع نوم الطفل نهارا فنوم الطفل وقت الظهيرة يؤثر بشكل سلبي على نومه ليلا، لذا على الأمهات والآباء شغل أوقات أطفالهم طوال اليوم للابتعاد عن النوم نهارا.