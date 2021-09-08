طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة والبطاطا الحلوة.. حضريها لأولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشيز كيك الشوكولاتة والبطاطا الحلوة من أنواع الحلويات التي يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل، لأطفالها بدلًا من شرائها من الخارج بأسعار غالية، في حين أنه يمكن إعدادها بخطوات بسيطة وتكلفة أقل كثيرًا من الخارج، وعرضت الشيف «نرمين هنو»، طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة والبطاطا الحلوة، من خلال برنامجها «زي السكر» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

وفي التقرير التالي الذي يستعرض طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة والبطاطا الحلوة، بخطوات سهلة وبسيطة تعليمها من خلال الخطوات التالية.

مقادير عمل تشيز كيك الشوكولاتة والبطاطا الحلوة

2 كوب دقيق

2 كوب سكر

3/4 كوب كاكاو

2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة ملح

3 بيض

1 كوب لبن رائب

1 كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب ماء مغلي

250 جم كريم تشيز

1 كوب سكر

3 ملاعق كبيرة دقيق

1 كوب بطاطا بيورية

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

شوكولاتة مبشورة للتزيين

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة والبطاطا الحلوة

ـ يخفق الزيت مع السكر.

ـ يضاف البيض والفانيليا بالتدريج مع الاستمرار في خفق المكونات.

ـ تخلط المكونات الجافة وتضاف للخليط ويضاف اللبن الرائب والماء الدافىء ونخفق مرة أخرى لتمتزج جميع المكونات.

ـ يصب خليط الكيك في قالب تشيز كيك مجهز بالدقيق والزبدة.

ـ يخبز الكيك على حرارة 160 لمدة 30 دقيقة.

طريقة عمل طبقة التشيز كيك

ـ يخفق الكريم تشيز والبطاطا والسكر والبيض والدقيق والفانيليا والقرفة للحصول على ملمس ناعم.

ـ يضاف الخليط فوق طبقة الكيك ويساوى.

ـ يخبز على حرارة 120 لمدة ساعة مع وضع حمام مائى.

ـ يترك ليبرد ويبرد بالثلاجة ليتماسك ويزين بالشوكولاتة المبشورة.