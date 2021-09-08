منها البقع البيضاء.. 5 علامات في أظافرك تكشف نقص الفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل لديك مشاكل مع أظافرك؟ ربما يمكنك توجيه أصابع الاتهام إلى نقص الفيتامينات، تعتبر البقع البيضاء، والأخاديد مجرد عدد قليل من المشكلات التي يواجهها الكثير منا عندما يتعلق الأمر بأظافرنا، ولكن يمكن حلها بسهولة بالمكملات الغذائية.

عادة ما ترتبط مشاكل الأظافر بنقص واحد أو أكثر من الفيتامينات، فيما يلي العلامات الخمس الموجودة في أظافرك والتي تكشف أنك تعاني من نقص الفيتامينات، وفقا لموقع Express.

بقع بيضاء

ربما سمعت أن البقع البيضاء على أظافرك تعني أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي ، لكن هذا خطأ.

ترجع "بقع الحليب" هذه في الواقع إلى نقص الزنك أو الحديد ، ولكنها قد تكون نتيجة لضربة بسيطة.

يمكنك بسهولة تقوية أظافرك ومنع ظهور البقع البيضاء عن طريق علاج نقص الفيتامينات بالمكملات الغذائية واستخدام زيت بذور العنب أو كريم فيتامين E لليدين.

تشققات

هل لاحظت أن أظافرك تتشقق؟ قد يكون لديك نقص.

يعد نقص الحديد من أكثر أسباب انقسام الأظافر شيوعًا.

ومع ذلك، قد تكون أيضًا تعاني من نقص في أي من فيتامينات ب أو تفتقر إلى البروتين في النظام الغذائي.

أظافر هشة

يمكن أن تكون الأظافر الهشة ناتجة عن رطوبة قليلة جدًا ، أو غسل يديك كثيرًا بالصابون ، أو التعرض المفرط للمنظفات ومنتجات الأظافر القاسية.

إذا كانت أظافرك هشة ، فقد تكون مجزأة عند الحواف ومتفتتة ولها مسحة صفراء.

إذا كانت أظافرك فقط هي التي تأثرت ، فمن المحتمل أن تكون مشكلة خارجية.

يمكن أن يكون أيضًا بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويمكن أن يؤثر ذلك على أظافر القدم أيضًا.

الأظافر المحفورة

الأظافر المحفورة هي اسم الدمامل والخدوش في الأظافر.

يحدث هذا عادة بسبب رد فعل تحسسي أو مشكلة في جهاز المناعة.

ومع ذلك ، قد يحدث أيضًا بسبب نقص فيتامين د.

الحزوز (الأخاديد)

تعتبر الأخاديد مشكلة شائعة في الأظافر ويمكن أن تعمل في اتجاهات مختلفة.

يمكن أن تشير الأخاديد الطولية، التي تمتد من فراش الظفر إلى الحافة، إلى نقص فيتامين ب 12.

يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق المكملات والحقن وكذلك باستخدام كريم اليد السميك.