تسبب أمراضا خطيرة.. كيف تعرفين مستحضرات التجميل المغشوشة قبل شرائها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ترغب العديد من الفتيات في شراء مستحضرات التجميل دون الاهتمام بمعرفة نوع المنتج والمواد المستخدمة في تصنيعها، ولكن لاستخدام منتجات التجميل المغشوشة العديد من الآثار السلبية، وفق ما أوضح موقع "healthline".

يقول الدكتور بوبي بوكا، طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: "غالبًا ما يحتوي المكياج المغشوش على مواد مسرطنة معروفة مثل الزرنيخ والبريليوم والكادميوم، ما قد تسبب البكتيريا المسببة للعدوى والتي تؤدي إلى التندب والحرق والتشوه".

وأضاف أن المكياج الملوث حول العينين يمكن أن يؤدي إلى التهابات العين وتورم الشفاه والحروق الكيميائية، ويمكن أن تكون هذه العدوى فيروسية أو بكتيرية بطبيعتها وتحتاج إلى العلاج بالأدوية المناسبة.

كما تسببت المكونات السامة في العديد من منتجات المكياج المغشوة، في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل ارتفاع ضغط الدم والعقم، ومع ذلك، لا يدرك البعض الآثار الجانبية الضارة إلا بعد فوات الأوان.

لذا إذا اشتريت منتجًا واشتبهت في كونه مغشوشا بعد استخدامه، فيجب عليك التوقف فورًا، وفي حالة ظهور طفح جلدي، تجنب خدشه ومن الأفضل تنظيف الجلد بالماء والصابون.

ويمكنك استخدام الفازلين أو غسول الكالامين أو كريم الهيدروكورتيزون لتهدئة المنطقة المصابة، وتختفي معظم حالات الطفح الجلدي من تلقاء نفسها، ولكن استشر طبيبك إذا استمرت أو ساءت.

كيف لا يتم خداعك؟

اتبع هذه النصائح لتجنب إنفاق الأموال على منتج مزيف:

- عادةً ما يكون السعر هو أفضل معلومة تفيد بأن البضائع مقلدة، لذا إذا كان السعر رخيصا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فعادةً ما يكون ذلك علامة على أنك تشتري سلعًا مقلدة.

- يجب على المستهلكين أيضًا تجنب شراء مستحضرات التجميل القديمة والمنتهية الصلاحية على المواقع الإلكترونية غير المعروفة.

- من الأفضل شراء مستحضرات التجميل من الشركة المصنعة الأصلية، حيث يمكنك ارتجاع المنتج في حالة اكتشاف أنه غير أصلي.