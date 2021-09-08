بالأسود.. شاهد أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة تشارك بها متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وطلت بفستان باللون الأسود، بدون أكتاف، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبه فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البينك، وانتعلت حذاء باللون البينك.

واختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة ، ومجموعة خواتم ، وأسورة.

ويذكر أن أخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.