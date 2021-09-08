الخيار ينعش النفس والأفوكادو يزيل السموم.. 5 أطعمة تنظف جسمك بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إذا كان جسمنا يزيل السموم بشكل صحيح وكانت البكتيريا المفيدة متوازنة في أمعائنا، فلدينا القوة الطبيعية في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا بدون مضادات حيوية.

وتساعدنا بعض الأطعمة في تطهير الدم من المعادن الثقيلة ومنع التجلط وطرد السموم بشكل طبيعي، مثل تلك التي نذكرها لكم على النحو التالي، وفق ما أورد موقع "Brightside".

1- الأفوكادو يزيل المواد الكيميائية من الكبد:

يعمل الأفوكادو على خفض الكوليسترول وتوسع الأوعية الدموية، مع منع السمية المدمرة للشرايين، حيث يحتوي على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون، والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة.

بينما يساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تعتبر هذه الفاكهة ذات قيمة خاصة، لأنها تساعد على خفضه بشكل طبيعي، فضلا عن تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2- الأناناس يكسر الكوليسترول:

الأناناس عبارة عن فاكهة تحتوي على مادة البروميلين التي تعمل على حرق الدهون الطبيعية، وتساعد أجسامنا على تكسير البروتينات وهضمها، فهو فعال بشكل خاص في تكسير الكوليسترول وإزالته من الجسم.

3- المشمش يخفف أعراض الإمساك:

يشتهر المشمش المجفف بتأثيره الملين الطبيعي، إذا كنت عرضة للإمساك، فسيمنحك تأثيرًا مطهرًا، حيث يعمل بمثابة مطهر طبيعي لأمعائك، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ما يساعدك على البقاء تشعر بالشبع لفترة أطول وفي الوقت نفسه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك، وهذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة نظرك.

4- البرتقال يمنحك طاقة إضافية:

يحتوي البرتقال على مادة النوتكاتون، وهي مركبات كيميائية تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز فقدان الوزن، كما أنها غنية بالألياف، ما يبقيك ممتلئًا وتساعد في موازنة مستويات السكر في الدم.

5- الخيار ينعش النفس بشكل طبيعي:

يمنع ماء الخيار جفاف الفم ويغسل أيضًا بقايا الطعام الزائدة غير المرغوب فيها التي قد تكون موجودة بعد أي وجبة، ويساعد عامل القرمشة أيضًا على تحفيز إنتاج اللعاب الذي يساعد في ترطيب فمك، ويساعد وضع شريحة منه بين لسانك وسقف فمك في الحد من الرائحة التي تزعجك، وتساعد أيضًا في إزالة طبقة البلاك على الأسنان واللثة، والتي يمكن أن تتغذى عليها البكتيريا.