كورونا اليوم: 5 طرق صحية للتغلب على كوفيد طويل الأمد.. ومفاجأة جديدة بشأن المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

5 طرق صحية للتغلب على كوفيد طويل الأمد

من بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس القاتل في الفترة الماضية، تم الإبلاغ عن بعض حالات كوفيد طويل الأمد، تشمل بعض الأعراض الشائعة التي تستمر حتى بعد شهور من التعافي من عدوى كورونا ضيق التنفس والإرهاق والسعال وألم الصدر ومشاكل الهضم، فيما يلي 5 طرق صحية بسيطة يمكن أن تساعد في التغلب على كوفيد طويل الأمد، وفقا لموقع timesofindia.

الراحة والترطيب والمكملات وبراناياما (تمارين للتنفس) وتناول الأعشاب واتباع بروتوكولات كوفيد.

تحذير من هذا العقار

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، من استخدام عقار "إيفرمكتين" المضاد للطفيليات لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا.

ولم تصرح منظمة الصحة العالمية استخدام هذا الدواء حتى الآن، في حين حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تناول "الإيفرمكتين"، بعد شيوع تلقي جرعات زائدة بين أشخاص يحاولون علاج أنفسهم من كورونا به، قائلة إنه يستخدم للحيوانات، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.

دراسة: بعض الأشخاص لديهم مناعة خارقة ضد كورونا

أكدت دراسة علمية حديثة أن أجهزة المناعة لدى بعض الأشخاص تكتسب قدرة خارقة على التصدي لفيروس كورونا المستجد، بعد إصابتهم بالفيروس وتلقي جرعتي اللقاح.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أشار الباحثون إلى أن أجهزة المناعة لدى هؤلاء الأشخاص يمكنها إنتاج الكثير من الأجسام المضادة القادرة على الاستجابة للفيروس وسلالاته المختلفة، وفقا لوكالة الشرق الأوسط.