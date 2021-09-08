بعد التحذير من تناوله.. عقار "إيفرمكتين" يحارب كورونا أم يهدد الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، من استخدام عقار "إيفرمكتين" المضاد للطفيليات لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد عقار "إيفرمكتين" إلى الواجهة من جديد، بعدما أجازت محكمة أمريكية استخدامه لعلاج مريض بحالة خطيرة نتيجة إصابة بـ"كوفيد19" رغم اعتراض الأطباء.

وقال مستشفى "ويستميد" في أستراليا إنه عالج مريض تناول جرعات زائدة من دواء "الإيفرمكتين"، مؤكدا أن فعالية الدواء لم تثبت حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون خطيرا على مرضى"كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.

ويبقى السؤال هل عقار "إيفرمكتين" يحارب كورونا أم يهدد الصحة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع WebMD.

ما هو عقار إيفيرمكتين؟ وفيما يستخدم؟

وفقا لموقع "WebMD"، فإن دواء إيفيرمكتين Ivermectin ، تم اكتشافه في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من فئة مضادة الطفيليات لعلاج قمل الرأس، والجرب، وحالات الوردية الجلدية.

يساعد الدواء في القضاء على الطفيليات في المسالك المعوية والجلد والعينين، وأثبت فعالية في مقاومة الأمراض الفيروسية مثل نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، وحمى الضنك، والإنفلونزا.

هؤلاء ممنوعون من اسخدامه

يمنع استخدامه للأطفال دون سن الخامسة أو الذين يقل وزنهم عن 15 كيلوجراما، والنساء الحوامل والمرضعات، والأفراد المصابين بأمراض الكبد أو الكلى.

آثاره الجانبية

الحرارة والحكة والحساسية، خصوصا عندما يؤخذ عن طريق الفم، بالإضافة إلى احمرار العينين وجفاف الجلد، و الإسهال والغثيان والدوخة والنعاس.

أما في حالة تلقي جرعات زائدة، فقد يؤدي العقار إلى انخفاض ضغط الدم، ومشاكل في التوازن، والنوبات القلبية، وإصابة الكبد، ويمكن أن يصل الأمر إلى الغيبوبة.

علاقته بكورونا

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية للأبحاث المضادة للفيروسات، في أبريل الماضي، أكدت أن العقار يعمل على تخفيف أعراض كورونا، وأنه يتضمن خصائص تمنع تفشي فيروس كورونا، ومع ذلك لا تزال الدراسات قائمة لفهم تأثيرات المادة الفعالة للدواء على الفيروس وعلى الإنسان على المدى البعيد.

هل تم اعتماده؟

لا يزال غير معتمد بشكل رسمي لعلاج أعراض كورونا.

تحذيرات من العقار

لم تصرح منظمة الصحة العالمية استخدام هذا الدواء حتى الآن، في حين حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تناول "الإيفرمكتين"، بعد شيوع تلقي جرعات زائدة بين أشخاص يحاولون علاج أنفسهم من كورونا به، قائلة إنه يستخدم للحيوانات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن هذا الدواء لم تتم الموافقة عليه لمنع أو لعلاج كوفيد-19، مضيفة: "في حين أن هناك استخدامات معتمدة لإيفيرمكتين في البشر والحيوانات، إلا أنه غير معتمد للوقاية أو العلاج من كوفيد-19".