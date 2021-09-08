عدم تذكر هذا الشيء يمكن أن يكون علامة على الخرف.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الخرف مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ، وأكثر العلامات شيوعًا لتقدم العمر والشيخوخة، ورغم أن فقدان الذاكرة هو السمة المميزة للخرف.

ولا يوجد علاج للخرف، لذا فإن التعرف عليه مبكرًا يمنح الأطباء فرصة لإبطاء تقدمه، ويعد مفتاح هذا الاكتشاف المبكر، هو التعرف على أحد الأعراض الأكثر شيوعًا، وذلك وفق ما أورد موقع "eatthis".

- ما هو الخرف؟

هو مصطلح يشير إلى العديد من الاضطرابات التي تسبب تغيرات في الذاكرة والتفكير والشخصية، والتي تتعارض مع قدرة الشخص على العمل، ومرض ألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.

وهناك نحو 50 مليون شخص مصابون بالخرف حول العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات بحلول عام 2050، حيث يتقدم السكان في العمر ويعيش الناس لفترة أطول.

- سوء تذكر هذا يمكن أن يدل على الخرف

تعتبر مشاكل الذاكرة عادةً من أولى علامات الخرف، أهمها أنه قد ينسى الشخص المصاب بالخرف المكان الذي ترك فيه أشياء معينة، مثل المفاتيح.

كلنا نخطئ في وضع الأشياء من وقت لآخر، ولكن ما يفصل النسيان العادي عن المحتمل بسبب الخرف هو القدرة على تتبع خطواتك للعثور على الأشياء التي كنت في غير محلها، عندما تتلاشى هذه القدرة، يمكن أن تكون مؤشرا على المرض.

- ماذا يقول الخبراء؟

تقول جمعية ألزهايمر الأمريكية إنه قد يضع الشخص المصاب الأشياء في أماكن غير معتادة، وقد يفقدون الأشياء ولا يتمكن من العودة إلى خطواته للعثور عليها مرة أخرى، قد يتهم الآخرين بالسرقة، خاصة مع تقدم المرض.

علامات أخرى للخرف

وفقًا لسكوت كايزر، طبيب الشيخوخة المعتمد في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، بأمريكا، فيمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للخرف ما يلي:

- صعوبات اللغة، مثل صعوبة العثور على الكلمات الصحيحة أو التواصل بشكل عام

- مشاكل بصرية / مكانية، مثل الضياع أثناء القيادة

- صعوبة حل المشكلات واستكمال المهام الذهنية

- صعوبة التنظيم والتخطيط

- مشاكل في التنسيق أو المشي

- الارتباك العام، بما في ذلك سوء التوجيه إلى الزمان أو المكان

- تغيرات في الشخصية، مثل الاكتئاب أو القلق أو تقلب المزاج

- في هذا الوقت هناك ضرورة للتوجه إلى الطبيب

ويؤكد طبيب الشيخوخة سكوت كايزر، أنه إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من هذه الأعراض، فمن المهم إجراء تقييم شامل لتحديد هذه المخاوف ومعالجتها، متابعًا: "هناك العديد من الحالات الطبية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب فقدان الذاكرة القابل للعكس، ويمكن أن يشمل ذلك الأرق والتوتر والقلق والاكتئاب، والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي فحص أي مخاوف".