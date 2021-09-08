بلوجر شهيرة تنهار باكية: «انقذوني من جوزي بيسجل مكالماتنا وبيهددني بالسلاح» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انهارت البلوجر الشهيرة، إيفون نبيل، أمام متابعيها في مقطع فيديو جديد، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهرت «نبيل» خلال مقطع فيديو وهي تستغيث من زوجها، وسط صرخاتها وبكائها أمام متابعيها، واتهمته بالتفنن في تعذيبها جسديًا ومعنويًا.

وأدعت البلوجر إيفون نبيل، خلال البث المباشر الذي ظهرت من خلاله على متابعيها، أن زوجها يجيد تعذيبها منذ 8 سنوات، أمام أطفالها، كما أنه يحكم عليها بالقيام بأعمال منزلية شاقة، فضلًا عن تهديده لها بالسلاح، قائلة: «انقذوني أنا وولادي، بقالي 8 سنين بتعذب، وبتهدد بالسلاح، بعمل كل حاجة وبيهددني ويبهدلني انقذوني منه».

وأضافت البلوجر الشهيرة: «دايمًا يقلل مني، ويقلل من شغلي، أنا كنت مذيعة وحبسني في البيت، وقررت اشتغل بلوجر من هنا وأعمل فيديوهات، لكن برده بيقلل مني، ومن أي دعم بيجيلي، لحد أما قرر ياخد مني اللاب توب ويغير الباسورد، ويحبسني هنا»

وتابعت البلوجر الشهيرة: «دايمًا يقلل مني، ويقلل من شغلي، أنا كنت مذيعة وحبسني في البيت، وقررت اشتغل بلوجر من هنا وأعمل فيديوهات، لكن برده بيقلل مني، ومن أي دعم بيجيلي، لحد ماقرر ياخد مني اللاب توب ويغير الباسورد، ويحبسني هنا».

وواصلت: «أقول ايه للكنيسة، أقولها ايه، أنا عاوزة اسيبه، انقذوني منه، وانقذوا ولادي، ممكن يحرمني منه».

وتفاعل العديد من الرواد، الذين نصحوها بالاتصال بالنجدة لحمايتها من زوجها، وتواصلت «هُن» مع البلوجر الشهيرة، إيفون نبيل، التي لم ترد حتى الآن.

من هي إيفون نبيل؟

بلوجر شهيرة على «الإنستجرام» وتمتلك أكثر من ربع مليون متابع عليه.

تقدم العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بوصفات التجميل على فيس بوك، ويتابعها عليه أكثر من مليون متابع.

تصف نفسها بكونها مذيعة وصحفية ومراسلة وسيناريست ومغنية.

تعمل بلوجر لعديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم.