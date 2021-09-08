طريقة عمل الفول زي المحلات: دلعي أطفالك بالبسطرمة والسجق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول من أكثر الأكلات الشعبية الشهيرة في الوطن العربي، خاصة مصر، فهو طبق أساسي على وجبة الإفطار داخل معظم البيوت المصرية، أو يحرص أغلبية المواطنون على تناولوه يوميا، على عربات الفول في الشوارع، إذ يعد مصدرًا بديلًا للبروتين، وذاع صيته وشهرته منذ أيام الفراعنة، ويتوافر بكثرة على موائد السحور في شهر رمضان الكريم، وفي الأيام المحددة للصيام لدى الأقباط.

وتتفنن ربات البيوت في إعداد الفول بطرق مختلفة، حتى تجذب أطفالها، لتناول الوجبات داخل المنزل، والابتعاد عن الأطعمة مجهولة المصدر في الخارج.

وإليك طريقة عمل الفول في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل فول بالبسطرمة

فول.

بسطرمة.

زبدة.

بصل.

طريقة تحضير فول بالبسطرمة

- ضعي زبدة في طاسة على النار مع بصل مفروم، ثم أضيفي البسطرمة، واستمري في التقليب حتى يحمر البصل.

- ضيفي الفول المدمس وقلبيه جيدا، ثم قدميه.

مقادير عمل فول بالسجق

فول مدمس.

سجق بلدي.

بصل.

ثوم.

فلفل أسود.

زيت عباد الشمس.

كرات وكرفس.

طماطم.

كمون.

ليمون.

ملح.

طريقة تحضير فول بالسجق

- قطعي البصل مكعبات صغيرة، ثم ضعي زيت في طاسة، ومعه البصل المقطع.

- افرمي الفلفل الحار، وضيفيه إلى الطاسة، ثم ضيفي السجق إلى الطاسة.

- افرمي الكرات والكرفس، وضيفيهم إلى الطاسة، ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل.

- افرمي الثوم وضيفيه، ثم قطعي الطماطم مكعبات صغيرة، وضيفيها إلى الطاسة.

- استمري في التقليب حتى تنضج، ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون.

مقادير الفول المدمس

فول.

حبة طماطم كبيرة.

قرن فلفل رومي كبيرة.

ملعقة طعام طحينة.

فص ثوم.

زيت حار حسب الرغبة.

قليل من الماء.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خل.

طريقة تحضير الفول المدمس

- يفرغ الفول في إناء الطهي، ثم نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة عليه.

- نضيف القليل من الماء والزيت حسب الرغبة.

- نقطع فص الثوم إلى نصفين ونضيفهم، ونضع الخل والملح والشطة وملعقة الطحينة، ونقوم بتقليب جميع المحتويات على نار هادئة من 5 إلى 10 دقائق.