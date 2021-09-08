والدة «منة» بعد استجابة الرئيس: «السيسي أعاد لنا الأمل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت لمياء محمد، والدة الطالبة منة الله هشام، عن سعادتها باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج ابنتها، التي تعرضت لحادث دهس أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل، في أسيوط قبل 20 يوما، مؤكدة أنها تأمل في عودة ابنتها لحياتها الطبيعية.

وقالت والدة منة الله، لـ«هُن»، في أول تعليق لها بعد استجابة الرئيس لمناشدتها: «الحمد لله، كنا فقدنا الأمل أنها هتعيش، وتم نقلها حالًا من مستشفى أسيوط، لأحد المستشفيات بالقاهرة، لعمل اللازم».

وخضعت منة الله هشام، صاحبة الـ14 عاما، حتى الآن إلى 9 عمليات جراحية، ومن المقرر أن تجري مزيد من الجراحات عقب نقلها إلى القاهرة، إذ أكدت الأم، التي تعمل مراقبة بالإدارة التعليمية بأسيوط: «بكرة هيشيلوا الأرداف أو جزء منها، بسبب الغرغرينا اللي في الجسم كله، واللي عاملة تعفن كامل».

مش مسافرة معاها

وأشارت والدة الطالبة منة الله هشام، إلى أنها لن ترافق ابنتها في باقي رحلة العلاج بالقاهرة، قائلة: «أبوها وخالتها معاها، وأنا هنا بأخواتها، وبتطمن عليها منهم».

الرئيس يستجيب لعلاج منة الله هشام

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السیسي، وجه بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج، لـ منه الله هشام حسن ثابت، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، البالغة من العمر 14 عاما، من محافظة أسيوط، التي تعرضت لحادث دهس أسفل عجلات سيارة نقل، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

تفاصيل الحالة الصحية للطالبة منة الله هشام

تعرضت الطالبة إلى حادث سير مروع، بعدما دهستها سيارة نقل ثقيل «تريلا» في أحد شوارع محافظة المنيا، أثناء ذهابها لحضور مران السباحة الخاصة بها، ما أصابها بتكسير في العمود الفقري والحوض، وتهتك في أنحاء جسدها.