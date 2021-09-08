الامارات | خالد يوسف زوجتي وقفت معي ضد عاصفة "الفيديوهات المخلة"

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف زوجتي وقفت معي ضد عاصفة "الفيديوهات المخلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المخرج المصري الشهير خالد يوسف عن رد فعل زوجته، وذلك بعد قضية الفيدوهات المخلة التي اتهم فيها وتسبب بأزمة كبيرة في مصر وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن زوجته وقفت معه في مواجة الازمة الكبيرة التي نجمت عنها.

واعتبر خالد يوسف مع الإعلامي عمرو أديب أن ماحدث معه "حملة ممنهجة ضده"، مشيرا إن زوجته تحملت ما مر به من أزمات، وساندته، وأن مَن تتحمل ما تعرضت له هي امرأة عظيمة بمعنى الكلمة، حيث كانت دائماً على يقين من براءته، وطالما دافعت عنه أكثر مما دافع هو عن نفسه.

وأوضح أنه قرر العودة إلى وطنه بسبب رغبته في ذلك، وكذلك بعد وجود اتصالات مطمئنة بينه وبين أجهزة الدولة، التي أكدت له آنه هو من غادر البلاد بإرادته.

وشدد خالد يوسف أنه اتخذ قرار ترك البلاد لعدم إحتماله الهجوم الذي تعرض له، منوها أنه لم يتعرض لتهديدات من الدولة، ولا يعتبر عودته إلى مصر شجاعة أو جرأة لأنه لم يرتكب أي جرم أو عار.

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