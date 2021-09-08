من داخل عربة الإسعاف.. الصور الأولى للطالبة منة الله هشام بعد استجابة الرئيس لعلاجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصلت «هُن» على الصور الأولى للطالبة منة الله هشام بعد استجابة الرئيس لعلاجها، وذلك خلال تواجدها بعربة الإسعاف المُكلفة بنقلها من أسيوط للعاصمة، لتلقي العلاج المناسب، وفقًا لما أكدته والدتها السيدة لمياء محمد لـ «هُن».

وذلك فور توجيه السيد الرئيس، عبدالفتاح السيسي بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام، بالصف الثالث الاعدادي، البالغة من العمر 14 عاما، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وظهرت الطالبة، صاحبة الـ 14 عام، وهي تستلقى داخل عربة الإسعاف، بحضور الطاقم الطبي.

أول تعليق للأم بعد استجابة الرئيس

وفي أول تعليق لوالدة الطالبة «منة» بعد استجابة الرئيس لمناشدتها، لـ «هُن» قالت: «الحمد لله، كنا فقدنا الأمل أنها هتعيش، وتم نقلها حالًا من مستشفى أسيوط، لأحد المستشفيات بالقاهرة، لعمل اللازم».

متابعة: «أنا مش هسافر معاها، أبوها وخالتها معاها، وأنا هنا بأخواتها، وبتطمن عليها منهم».

واستطردت الأم: «منة لما فاقت قالتلي معلش يا ماما سامحيني، عارفة أني تعبتك معايا، وخلاص متتعبيش نفسك تاني، خلاص يا ماما، حاسة إني هموت، أنا شُفت الرسول في الحلم، ومرتاحة ومطمنة كده».

تفاصيل الحالة الصحية للطالبة منة الله هشام

كانت والدة الطالبة، استغاثت عبر «هُن» منذ عدة أيام لعلاج ابنتها، مؤكدة أن حالتها الصحية حرجة للغاية، دهستها سيارة نقل ثقيل «تريلا»، بإحدى شوارع محافظة أسيوط، خلال ذهابها لمران السباحة الخاص بها، لتصاب بتهتك في الحوض وتكسير بالعمود الفقري، وتمزق جلدها، وخضعت منة الله هشام، صاحبة الـ14 عاما، حتى الآن إلى 9 عمليات جراحية، ومن المقرر أن تجري مزيد من الجراحات عقب وصولها إلى القاهرة، نقلًا من أسيوط، قائلة: «بكرة هيشيلوا الأرداف أو جزء منها، بسبب الغرغرينا اللي في الجسم كله، واللي عاملة تعفن كامل».