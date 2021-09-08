الامارات | عمرو دياب يغيب عن حفل خطوبته ابنته نور

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يغيب عن حفل خطوبته ابنته نور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب الفنان عمرو دياب، أمس، عن حفل خطوبة ابنته، من شاب بريطاني، دون وجود اي عذر او ارتباطات فنية معلنة، حتى ان " الهضبة" لم يعلق او يذكر الأمر على اي منصاته الرسمية التي تتول نشر ومتابعة اخباره الفنية والاجتماعية.

واحتفلت نور، الابنة الكبرى لعمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، أمس الثلاثاء، بخطبتها.

ونشرت "نور" صورة لها رفقة خطيبها، وعلقت على صورة خاتم الخطوبة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: "حب حياتي فاجأني بهذا العرض".

يذكر أن خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.

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