لماذا يجب عليك تجنب غسل وجهك أثناء الاستحمام بالمياه الساخن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بقدر ما قد يكون من المريح إزالة مكياجك أثناء الاستحمام، فإن هذا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع صحة بشرتك، نظرا لأن بشرة وجهك أكثر حساسية من بشرة جسمك.

لذا فمن الأفضل إبقاء وجهك بعيدًا عن المياه الساخن، لعدة أسباب نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

1. تفاقم حب الشباب

الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحتاجها بشرتك للبقاء بصحة جيدة وتبدو في أفضل حالاتها، وإذا كانت بشرتك جافة بالفعل، فإن غسل وجهك أثناء الاستحمام سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، كما يمكن أن يسبب استخدام المزيد من المرطب لتخفيف الإحساس بالجفاف إلى جعل بشرتك في النهاية عرضة لحب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.

2. التأثير على لون البشرة

قد يؤدي غسل وجهك أثناء الاستحمام إلى جعل بشرتك تبدو حمراء، حيث يتسبب الماء الساخن في تمدد الأوعية الدموية على وجهك، ما قد يؤدي إلى تلف الشعيرات الدموية الهشة على الخدين.

3. ظهور التجاعيد المبكرة

ربما لاحظت كيف يمكن أن تتجعد أصابعك بعد الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة، ويحدث هذا لأن الماء الساخن يزيل الرطوبة من بشرتك ويتلف الطبقة الواقية للبشرة التي تساعد على احتباس الرطوبة، وينطبق الشيء نفسه على بشرة وجهك التي يمكن أن تتقدم في العمر بشكل أسرع إذا تعرضت للماء الساخن بانتظام.

4. تحويل البشرة الصحية إلى بشرة حساسة

كما أن غسل وجهك أثناء الاستحمام لن يفيد البشرة العادية أيضًا، بل يمكن أن يؤثر الماء الساخن سلبًا على بشرة صحية تمامًا، ما يجعلها جافة وحساسة، لذا من الأفضل الابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن، حتى لا تصبح البشرة أكثر حساسية.

5. حكة الجلد

يشعر الكثير من الأشخاص أن بشرتهم تصاب بالحكة بعد الاستحمام لفترة طويلة، وعادة ما يكون الإحساس خفيفًا ويستمر لفترة قصيرة فقط، لكن غسل وجهك بالماء الساخن بانتظام يمكن أن يسبب حكة في بشرتك وحتى تقشرها.