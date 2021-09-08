5 طرق صحية بسيطة تساعد في التغلب على كوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس القاتل في الفترة الماضية، تم الإبلاغ عن بعض حالات كوفيد طويل الأمد.

تشمل بعض الأعراض الشائعة التي تستمر حتى بعد شهور من التعافي من عدوى كورونا ضيق التنفس والإرهاق والسعال وألم الصدر ومشاكل الهضم.

بينما يتبع الأشخاص تدابير مختلفة ويأخذون علاجات مختلفة لعلاج كوفيد طويل الأمد، يلجأ البعض أيضًا إلى الأيورفيدا (نظام طب هندي تقليدي) كعلاج للتخفيف من أعراض ما بعد كوفيد.

فيما يلي 5 طرق صحية بسيطة يمكن أن تساعد في التغلب على كوفيد طويل الأمد، وفقا لموقع timesofindia.

الراحة

حتى بعد التعافي من العدوى، يُنصح المرضى بأخذ قسط كافٍ من الراحة لفترة إضافية من الوقت، يجب على المرء ألا يبذل مجهودًا بدنيًا أو عقليًا لبضعة أسابيع بعد الشفاء.

الترطيب والمكملات

البقاء رطبًا له أهمية قصوى، خاصةً عندما تتعافى من مرض ما، يمكن أن يساعد تناول الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والزنك وفيتامين ب بانتظام في محاربة الضعف والخمول، يجب على المرضى المتعافين من كوفيد تناول الأرز والخضروات الورقية الخضراء والحساء والزنجبيل والثوم والكركم والفلفل والحبوب الكاملة والطماطم جنبًا إلى جنب مع المواد الغذائية الصحية الأخرى.

براناياما (تمارين للتنفس)

يعد ضيق التنفس من المشكلات الشائعة التي يواجهها المرضى بعد الشفاء، يجب على هؤلاء المرضى ممارسة تمارين اليوجا وبراناياما لزيادة قوة رئتهم والتخلص من التعب.

تناول الأعشاب

هناك العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد الشفاء، تشمل هذه الأعراض العطس والتهاب الجيوب الأنفية والسعال، يجب أن يشمل هؤلاء الأشخاص تركيبات الأيورفيدا مثل الفلفل الأسود والزنجبيل في نظامهم الغذائي للتخلص من هذه الأعراض.

اتباع بروتوكولات كوفيد

يكافح جسمك بالفعل آثار ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن يؤدي عدم اتباع بروتوكولات كوفيد إلى تعريضك مرة أخرى لخطر الإصابة بعدوى، لذلك لا تنس القواعد البسيطة مثل ارتداء الكمامات ومعقم اليدين وتجنب التجمعات الكبيرة.