إطلالات اليوم: هنا الزاهد أنيقة.. وأسماء جلال تتألق بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

صبا مبارك:

طلت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللوني الأسود والأحمر، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

أنغام:

وظهرت المطربة أنغام بفستان كت باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هنا الزاهد:

كما تألقت الفنانة هنا الزاهد بليزر باللون الأخضر الفاتح مع جيب بنفس اللون وتوب كت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أسماء جلال:

وارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا كب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

سهر الصايغ:

كما طلت الفنانة سهر الصايغ بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.