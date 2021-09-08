ليلة ارتداء التاج.. إعلان موعد تتويج ملكة جمال مصر 2021 (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر2021 «بنت مصر»، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الموعد النهائي لتتويج صاحبة اللقب للموسم الحالي.

ودونت رئيسة المسابقة: «يسعدنا أن نعلن أن الليلة النهائية لتتويج ملكة جمال مصر، وملكة جمال المراهقات Eco Teen Egypt 2021، ستكون يوم الإثنين، الموافق 20 سبتمبر، وذلك في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة»، مُعربة عن تمنياتها بالتوفيق للمتسابقات.

تفاصيل الحفل الأخير لإعلان ملكة جمال مصر 2021

وفقًا لما ذكره محمد علي، المنسق الإعلامي للمسابقة، لـ«هُن»، يتضمن الحفل فيديوهات تعريفية بكل متسابقة، فضلًا عن مقاطع مصورة تتضمن تفاصيل مدة المسابقة، وما خضعت له المتسابقات من تدريبات ومنافسات، وحضور بعد الأحداث وغيرها.

ويشهد حفل ملكة جمال مصر2021، تقديم بعض عروض الأزياء، لموضة هذا العام، بتوقيع مصمم الأزياء بهيج حسين، بالإضافة إلى بعض الفقرات الفنية بين الغناء والاستعراضات.

ومن المقرر إعلان الفائزات بألقاب ملكة جمال الأناقة، وأفضل ابتسامة، قبل أن يُعلن أسماء الوصيفات الأربعة، وصاحبة لقب ملكة جمال مصر، وملكة جمال المراهقات 2021.

أعضاء لجنة تحكيم «ملكة جمال مصر»

تترأس لجنة تحكيم «بنت مصر»، الدكتورة آمال رزق، رئيسىة المسابقة، بمشاركة الفنانة حورية فرغلي، والمصمم بهيج حسين، والفنان فراس سعيد، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020، ومجموعة من خبراء الموضة والتجميل والأزياء.

شروط اختيار ملكة جمال مصر

- يترواح عُمرها بين 20 إلى 29 سنة.

- ألا يقل طول المتقدمة للمسابقة عن 160 سم.

- يكون وزن المتقدمة لمسابقة ملكة جمال مصر متناسبا مع طولها.

- إجادة اللغة الإنجليزية، وأن تكون مثقفة.

- ذكية.

- جمالها طبيعي.

- لا يسمح بالشعر الاصطناعي.

- لا يسمح بالعدسات اللاصقة.

- يجب أن تلتزم خلال مدة المسابقة بكل قوانين المسابقة.

- يجب أن تلتزم الفائزة خلال السنة بعمل الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية لصالح مصر.

ملكة جمال مصر 2020

توجت في العام الماضي، نسمة عطا الله، بلقب ملكة جمال مصر 2020، وحصدت فيرجينيا هانى على لقب «ميس جراند إنترناشيونال»، في حين فازت ديانا حامد بلقب ملكة جمال البيئة 2020، وسارة صابر وصيفة ثالثة، ومريم صلاح وصيفة رابعة.