الامارات | 150 سيارة خارقة في دبي تتنافس على لقب «الأفضل».. الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 سيارة خارقة في دبي تتنافس على لقب «الأفضل».. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «سوق المرفأ» في جزر ديرة، المركز التجاري الجديد على الواجهة البحرية التابع لـ«نخيل»، معرضاً للسيارات الخارقة يضم مجموعة من المركبات الأكثر شهرة في هذا المجال، الجمعة المقبلة، من الرابعة عصراً وحتى الـ10 ليلاً.

وسيشهد الحدث الذي يقام في «القرية 4» بـ«سوق المرفأ» عرضاً لأكثر من 150 سيارة كلاسيكية وقديمة ورياضية، بالإضافة إلى السيارات ذات الدفع الرباعي.

ويشكل الحدث الذي ينظمه «سوق المرفأ» بالتعاون مع 21 من أندية السيارات الأكثر شهرة في دبي، مناسبة لمشاهدة المحركات القوية والتصاميم الفريدة من نوعها التي تستهوي عشّاق السيارات والاستمتاع بمجموعة من الطرز الرياضية والكلاسيكية والخارقة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وسيشهد الحدث منافسة قوية، إذ ستتبارى المركبات الخارقة المشاركة للفوز بألقاب متعددة مثل: «أفضل سيارة رياضية أميركية»، و«أفضل سيارة صالون أميركية» و«أفضل سيارة على الطرقات الوعرة»، و«أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات»، و«أفضل سيارة كلاسيكية»، و«أفضل تصميم لسيارة كورية – KDM»، و«أفضل تصميم لسيارة يابانية- JDM»، و«أفضل سيارة يابانية شعبية ذات بابين»، و«أفضل سيارة يابانية شعبية ذات 4 أبواب»، و«أفضل محرك»، و«أفضل غطاء»، و«أفضل سيارة نسائية»، و«أفضل بخاخ»، و«أفضل شاحنة رباعية الدفع»، و«وأفضل طلاء/هيكل».

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