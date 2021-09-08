بعد ظهور إصابات بالهند.. ما هو فيروس نيباه القاتل وكيف يشبه كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خطر جديد يهدد العالم والهند تحديدا، بعدما أعلنت فينا جورج، وزيرة شؤون الصحة المحلية بالهند، تشخيص فيروس "نيباه" الفتاك لدى 11 شخصا في ولاية كيرالا الهندية، إلا أنها أشارت إلى أن حالة هؤلاء مستقرة.

وكانت السلطات الهندية قد أبلغت في أوقات سابقة عن أربع حالات تفشي لهذا المرض في عامي 2001 و2007 بولاية البنغال الغربية، وفي عامي 2018 و2019 بولاية كيرالا.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وكيف يشبه كوفيد-19؟.. وفقا لما ذكره موقع Indiatimes.

ما هو فيروس نيباه؟

تم اكتشاف فيروس نيباه لأول مرة في ماليزيا في عام 1990، وفي الهند، تم اكتشافه لأول مرة في سيليجوري، غرب البنغال في عام 2001، عندما توفي 45 شخصًا بسببه، كما أبلغت ولاية كيرالا عن حالات الإصابة بفيروس نيباه في عام 2018، والخبر المثير للقلق هو أن معدل الوفيات بالفيروس يتراوح بين 40 و80 في المائة وفترة الحضانة أسبوعين.

يمكن وصف فيروس نيباه بأنه فيروس حيواني المصدر، ينتقل عن طريق الحيوانات إلى البشر ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة بين الناس، وهو ناتج عن خفافيش الفاكهة.

قد يواجه الأشخاص الذين يصابون بالفيروس مشاكل خطيرة مثل أمراض الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الدماغ القاتل.

إنها ليست عدوى تنتقل عن طريق الهواء، وتنتقل من الخفافيش والخنازير، العدوى قاتلة ليس فقط للإنسان ولكن للحيوانات أيضًا.

الأعراض الشائعة لفيروس نيباه

يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نيباه إظهار أعراض مشابهة لعدوى كورونا، السعال، والتهاب الحلق، والدوخة، والنعاس، وآلام العضلات، والتعب، وتورم الدماغ (التهاب الدماغ)، والتي يمكن أن تسبب الصداع، وتيبس الرقب ، والتشوش الذهني، والنوبات، والحساسية للضوء من بعض الأعراض الشائعة، قد يصبح الشخص أيضًا فاقدًا للوعي ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الموت.

العلاج

لا يوجد علاج محدد للفيروس، إذا لاحظ المرء الأعراض، يجب عليه استشارة الطبيب على الفور الذي سيؤكد التشخيص بمساعدة اختبار RT-PCR والسائل النخاعي والبول واختبار الدم، في وقت لاحق، بعد الشفاء، يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة، ينصح الطبيب بالأدوية للعناية بالتهاب الدماغ والأعراض الأخرى، يُنصح بعدم العلاج الذاتي لأن ذلك يمكن أن يزيد من المخاطر ويزيد الحالة سوءًا.

الوقاية

للوقاية من الإصابة يجب ألا تأكل الفاكهة التي سقطت على الأرض وتجنب ملامسة الحيوانات المصابة والبشر، لا يوجد لقاح متاح حتى الآن لمكافحة الفيروس، تجنب لمس الحيوانات الضالة أو الاقتراب منها.