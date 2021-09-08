منها السكر.. 3 طرق منزلية تساعد على التخلص من علامات التمدد بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يواجه الكثيرون مشكلة ظهور علامات التمدد المعروفة باسم "stretch marks"، وهي شائعة للغاية بحيث أن أغلب الناس لديه مثل هذه العلامات في مكان ما من الجسم، يرجع سبب الإصابة إلى زيادة الوزن أو العكس بطريقة مفاجئة، أو بعد الولادة.

وإذا كنت ترغب في محاولة التستر على "التجعدات الصغيرة"، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية، لتخفيف مظهر هذه العلامات.

ما هي علامات التمدد؟

المصطلح التقني لعلامات التمدد هو "التجعدات الصغيرة" أو "ستريا" (striae)، لكن علامات التمدد هي وصف دقيق جدا لكيفية حصولك على هذه الحالة، وفق ما ذكر "روسيا اليوم".

وترتبط علامات التمدد بشكل شائع بالحمل، وهي علامات تتمدد فيها البشرة بسرعة. هذا هو السبب وراء ظهور علامات التمدد في المناطق التي اكتسبت فيها الوزن.

وتظهر علامات التمدد أولا على شكل خط أرجواني أو وردي رفيع على بشرتك، وسرعان ما يطور نسيجا مختلفا عن بقية بشرتك.

ومن الصعب جدا التخلص منها تماما، لكن استخدام بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يقلل من ظهورها بحيث تكون أقل وضوحا.

وإذا كان لديك أي من هذه الأدوات المنزلية الشائعة، يمكنك عمل علاج طبيعي لعلامات التمدد.

-السكر:

يعد استخدام مقشر السكر طريقة محلية الصنع لكشط الجلد (Microdermabrasion).

وهذا التقشير الدقيق للجلد هو المكان الذي تستخدم فيه مقشرا لإزالة الطبقة العلوية السميكة من الجلد لتتركها تبدو مشدودة ومتجددة.

ويمكن صنع مقشر السكر عن طريق خلط السكر بزيت جوز الهند وعصير الليمون حتى يصبح قوامه قوام الرمل الرطب.

ثم قم بفرك هذا المقشر على علامات التمدد أثناء الاستحمام واتركه لمدة عشر دقائق قبل شطفه.

ويجب أن تفعل ذلك عدة مرات في الأسبوع لترى النتائج لأنها ستتراكم بمرور الوقت.

-الصبار:

الصبار النقي هو عنصر أساسي في العناية بالبشرة. ويمكن استخدام هذا المكون الطبيعي تماما لعلاج العديد من الأمراض الجلدية من حروق الشمس إلى الأكزيما.

ويمكن أن يؤدي تطبيق الصبار على علامات التمدد كل يوم إلى تقليل ظهورها بمرور الوقت.

-زيت جوز الهند:

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على التئام تلف الجلد.

ضع زيت جوز الهند على علامات التمدد كل يوم وستلاحظ أنها تصبح أقل بروزا.

ويمكن أن تساعد هذه الطرق في تقليل ظهور علامات التمدد، ولكن من غير المحتمل أن تختفي تماما.

وإذا لم تنجح الطرق المنزلية في حل المشكلة، يمكنك التفكير في الحصول على علاج ليزر خاص أو الوخز بالإبر من طبيب الأمراض الجلدية.