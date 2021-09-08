رجعتي من المصيف وشعرك مقصف.. اعرفي الأسباب وطرق العلاج (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشكلات الشعر تؤرق كثير من الفتيات، فدائما ما يسعين إلى الحفاظ عليه من التقصف والهيشان والتلف، تحديدا في فصل الصيف، إذ يحاولن بشتى الطرق، البحث عن الوسائل التي تحميه وتحافظ على جماله ورونقه، خاصة أن الشعر يعتبر سر أنوثة المرأة، وتتباهى به أمام الجميع، ومع مرور الوقت تجد نفسها، أمام عائق المنتجات التي تدفع فيها مبالغ طائلة، لعلاجه من الضعف، ما يجعلها تدخل في نوبة من الانزعاج.

تفضل الفتيات نزول البحر للاستمتاع بالإجازة الصيفية، لكنهن يقعن في حيرة من أمرهن، إذ يحاولن الحفاظ على الشعر من المياة المالحة، لتصبح أبرز الأسئلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المتخصصة للعناية بروتين الشعر: «ليه بعد البحر الشعر بيتقصف؟ وأعالجه إزاي؟».

نصائح لحماية الشعر بعد المصيف

أجاب الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية، على السؤال الذي يؤرق الفتيات، مقدما العديد من النصائح وروتين يومي للعناية بالشعر، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إذ قال: «الشعر المقصف بيتعرض للإجهاد بسبب البحر، وممكن نعمل ماسكات للعناية به وتحسينه، وينصح بعدم إجهاده عقب المصيف.. ماتروحيش صالون العناية بالشعر والبشرة، ماتشديهوش، استني عليه شوية، والشعر الناشف سيبيه يطرى».

ونصح الدكتور عاصم فرج، الفتيات والسيدات بضرورة المواظبة على الفيتامينات بكثرة، واستخدام الإنيبو جل، الذي يعمل على وقف تساقط الشعر، وتحسين الدورة الدموية، وتجديدها في فروة الرأس، لمدة 3 أشهر.

مسببات تساقط الشعر

قال أستاذ الأمراض الجلدية: «كيراتين الشعر يختلف عن الوجه، إذ أن فروة الشعر التي تحتوي على قشرة الشعر، يمكنها أن تمتص الفيتامين بسبب كونه ناشف، وبيحصل حاجة اسمها سقوط تفاعلي ونحافة شعر، الذي يحدث بعد الإصابة بكورونا بـ6 أشهر، بيبدأ الشعر في التساقط بشكل تفاعلي، ويمكن علاجه من خلال الإنيبو جل، إنما كبسولات الحديد تعمل على تحسين حالة الشعر، وتعتبر الأنيميا، والشعور بالسخونية، والضغط، والتوتر، من مسببا سقوط الشعر، لأن بعد 4 أشهر من الإصابة الشعر بيقع».