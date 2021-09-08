توأم متناقض الطباع وأحفاد «فلتة».. تعرف على عائلة ميمي جمال وحسن مصطفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلَّت الفنانة ميمي جمال، وابنتيها التوأم وأحفادها، ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» على فضائية «DMC»، وتحدثت الفنانة القديرة، خلال اللقاء، عن مسيرتها الفنية وعزوفها عن الساحة الفنية مؤخرًا، لكن الحوار تطرق بصورة أكبر إلى جوانب إنسانية تناولت كواليسًا من حياتها وحياة بناتها وأحفادها، بعد وفاة زوجها الفنان القدير حسن مصطفى.

ولفت ظهور ابنتي الفنانة ميمي جمال، والفنان الراحل حسن مصطفى، في «صاحبة السعادة»، انتباه كثير من متابعي البرنامج ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن حياتهما، والبحث عن معلومات عنهما.

«نورا» الابنة الهادئة المتفوقة

تميزت نورا حسن مصطفى، بالهدوء في طفولتها والتفوق في دراستها، وحافظت على طباعها، حتى وصولها إلى المرحلة الجامعية، وتخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إذ فضلت ألا تنضم إلى سوق العمال في أي مجال طوال حياتها، ولم تندم على عدم عملها مطلقًا.

وتعيش نورا، مع أولادها، إذ رزقها الله بـ«مريم» تعمل في مجال الأزياء، ولديها خط أزياء باسمها، و«أدهم» يدرس إدارة الأعمال في إسبانيا، ويعمل حاليًا في مجال الرسم، بعدما اكتشف موهبته في فترة إغلاق فيروس كورونا المستجد، ورسم عددا من اللوحات، ونشرها عبر موقع الصور «انستجرام»، وفوجئ بطلبات لشرائها، وباع عددا كبيرا منها لزبائن خارج مصر.

«نجلاء» الابنة الشقية في طفولتها

على عكس نورا، كانت نجلاء حسن مصطفى، شقية جدا في طفولتها، وتخرجت في كلية التجارة، وتعمل في أحد البنوك، وتركت العمل بعد زواجها، بسبب سفر زوجها الدائم، لتختار الاستقرار مع زوجها وأسرتها، وحصلت على كورسات في الفنون، وتعمل حاليًا في مجال الخزف، وافتتحت محلا للخزف في منطقة الفسطاط، وتقدم منتجات خزفية جديدة، تنوي بها المنافسة عالميًا.

ولدى نجلاء حسن مصطفى، ابنة واحدة تدعى «ليلى»، كانت تدرس إدارة الأعمال والتسويق في اليونان، وتوقفت دراستها، بسبب جائحة فيروس كورونا، وستستكمل دراستها في الإعلام والتسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهتمة بالأبراج الفلكية، ولديها صفحة مشهورة على شبكة «إنستجرام»، لتقييم الطعام والمطاعم المختلفة.