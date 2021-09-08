ظبطي هرموناتك وماتشيليش فوق طاقتك.. وصايا ونصائح للسيدات بعد سن الـ30

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحياة بعد بلوغ سن الـ30، يختلف منهجها وطرق الاستمتاع بها، من امرأة لأخرى، إذ تجد بعضهن مشقة في التعامل مع تلك المرحلة، التي لم يعدن مدللات فيها مثلما كن، بعدما تعددت مسؤولياتهن، وزادت الحاجة إلى تعاملهن بأساليب مختلفة ومتنوعة في مواجهة المشكلات والمواقف التي يتعرضن لها، بخلاف الاستعانة بالخبرات المكتسبة في تربية الأبناء، لكن في غمار الحياة اليومية، ما زلن يحاولن البحث عن طرق الحفاظ على طبيعة جسدهن، وأسلوب حياتهن اليومي، حتى يستطعن تجديد طاقتهن طوال الوقت، وتهيئة ذاتهن للحياة والفئة العمرية الجديدة.

رياضة ونظام غذائي

نصائح ووصايا مهمة للفتيات والسيدات لمواكبة سن الثلاثين، استعرضتها لارا سرحان، معالجة نفسية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ شددت على ضرورة مواظبة الفتيات على ممارسة الرياضة والاهتمام بالنظام الغذائي والصحي: «لدينا كثير من العادات الخاطئة، كتناول الأطعمة المليئة بالدهون وغير المفيدة، من أول الثلاثينات محتاجين ناكل الأكل اللي هيفيد الجسم، زي التفاح والفراولة والتوت بكل أنواعه، كله ده مفيد للهرمونات والبشرة والجسم».

جلسات تأهيل نفسي

أشارت لارا سرحان، خلال اللقاء، إلى إن السيدات تفضل في ذلك السن، اللجوء إلى جلسات لايف كوتش وتنظيم الحياة وإدارة الوقت: «لازم تتحري الدقة من المعلومات اللي بتاخديها من السيشن والجلسات، والأفضل الذهاب لحضور جلسات تأهيل نفسي أو معالج متخصص حتى لو مبتعانيش من أي ضغوطات».

المشاركة وتوزيع الطاقات

للتغلب على حدة الضغط والتوتر، قالت المعالجة النفسية: «لازم نعرف الواجبات والمتطلبات تجاه الأولاد والشغل، بالإضافة لمعرفة حدودنا وطاقتنا، من خلال إشراك الزوج والأطفال في مهام البيت.. فيه دايرة في الحياة نعرف منها بقينا حاسين بالضغط قد إيه، مكونة من الأصحاب والأهل والطقوس الروحانية والشغل والرياضة والأكل، ممكن نوزع طاقتنا، لو أدينا كل حاجة فيهم من 1 إلى 10».

وتابعت المعالجة النفسية خلال اللقاء:«بنتوقع من نفسنا إن لازم نقوم بحاجات فوق الطبيعي، ولازم نتقبل عيوبنا وايه اللي منقدرش نعمله، ولو شريك الحياة عصبي أو عنيد لازم تتكلموا مع بعض ولازم ناخده بطبيعته ككل بالعيوب والمميزات».