الامارات | وصفة لتحسين طعم الأكل.. عليكم بإضافة المياه المعدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة لتحسين طعم الأكل.. عليكم بإضافة المياه المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المياه المعدنية الطبيعية جيدة ليس فقط لاحتسائها باردة في يوم حار. فاستخدام المياه المعدنية عند الطهي أو الخبز يمكن أن يُثري حقاً الطعام، ويُقلل السعرات الحرارية، بحسب مجموعة ألمانية معنية بالمياه المعدنية.

وينصح بوضع ماء معدني مكربن (الماء الفوار) في صينية ساخنة وغير قابلة للالتصاق عند طهي اللحم أو السمك، وترك الماء حتى يفور قليلاً ثم يتم طهي السمك أو اللحم فيها، مع إضافة ماء معدني بملعقة طعام كبيرة فيما يتبخر.

ويمكن أيضاً خفق أنواع الحساء والصلصة والغموس بمياه فواره لإعطاء قوام كريمي أكثر دون الحاجة لإضافة كريمة أو كريمة لاذعة.

وتعد هذه حيلة تجدي نفعاً أيضا مع الحلويات. فمزج القليل من المياه الفواره مع الموسيه (رغوة مضروبة) تجعلها كريمي أكثر. ومن ناحية أخرى إضافة تلك المياه إلى تتبيلة السلطة ستقلل الحاجة إلى الزيت.

وبالنسبة للكيك والكحك المحلى، ربما يمكن التفكير في تقليل اللبن واضافة مكانه مياه معدنية.

وفي حال إضافته إلى فطائر البان كيك والوافل، سيجعلها أكثر نفشاً لأن حمض الكربونيك يكون بمثابة عامل تخمير طبيعي.

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