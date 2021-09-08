5 نصائح لمساعدة طفلك على التميز في المجالات المختلفة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تشجيع الأطفال على تنمية مواهبهم المختلفة منذ الصغر، والبحث عن تخصصهم في العديد من المجالات المميزة، سواء الرياضية، أو الاجتماعية، أو الفنية، هو ما يشغل العديد من الأمهات، خلال سنوات أبنائهم الأولى.

نصائح لمساعدة الطفل على التخصص في مجال محدد

وخلال لقائها ببرنامج «جروب الماميز»، على منصة الفيديوهات يوتيوب، قدمت سلوى نور الدين، فنانة تشكيلية، مجموعة من النصائح المهمة للأمهات، وذلك للتمكن من مساعدة أطفالهن في التخصص بأي مجال أو موهبة منذ سنوات عمرهم الأولى.

وتمثلت تلك النصائح في الآتي:

- البحث عن أكثر مجال يتميز فيه الطفل.

- عدم المقارنة بين الطفل وذويه من مرحلته العمرية.

- مساعدته للبدء في مجالات مختلفة، حتى يتم اختيار الأمثل له منها.

- تشجيعه الدائم، وإشعاره بقيمة مجاله المتخصص به، «أحسسه بقيمة اللي بيعمله».

- منحه شعور الثقة بالنفس دائمًا، لأنها نصف النجاح.

نصائح للأمهات لحل الاشتباكات بين الأطفال

وفي بعض الأحيان تواجه بعض الأمهات، نشوب الخلافات المستمرة بين أولادهن، لذلك قدمت رحاب بكار، صانعة فيديوهات حول العلاقة الأسرية، بعض النصائح للأمهات لحل المشكلات بشكل سليم بين أبنائهن.

وجاءت تلك النصائح في:

-عدم التفريق بين طابع كل من أطفالك، «متقوليش على واحد شقي والتاني هادي».

-تدريب الطفل للعمل على إصلاح الأخطاء التي يرتكبها، «علميه لما يغلط إنه يقدر يصلح غلطه».

-عدم وصم الطفل بأنه مفتعل للمشكلات بشكل دائم.

-عدم التدخل للتحكيم بين أطفالك.

-ترك الصغار لحل مشكلاتهم بمفردهم.

-البحث معهم عن حلول إيجابية فيما بعد كي لا يكرروا الخطأ مرتين.

نصائح للأمهات لحل مشكلة الغيرة بين الطفل الأول والمولود الجديد

- مشاركة العديد من المحيطين بها والذين يطمئن لهم الطفل في حياته.

- إبلاغه بقرب انتظار مولود آخر، حتى لا يشعر بالغيرة.

- تأهيل الطفل الأول بأنه سيستمتع عند قدوم الشقيق الجديد له.

- إخبار الطفل الأول بمكان نومه الجديد عقب قدوم المولود الجديد.

- التنبيه على المحيطين بعدم الحديث عن استقبال الطفل الجديد أمام الأول.

- حتى لا يشعر الطفل بالإحباط وعدم الرغبة في وجوده.