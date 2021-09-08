القرع العسلي.. كنز من المعادن والفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن القرع العسلي يعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه غني بالكالسيوم المهم لصحة العظام والبوتاسيوم المهم لصحة القلب والمغنيسيوم المهم لصحة القلب والأعصاب والعضلات والحديد المهم لبناء الدم والزنك المهم لتقوية المناعة.

وأضافت الجمعية أن القرع العسلي غني بمادة البيتا كاروتين (فيتامين A)، والتي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقي من الإصابة بالسرطان.

كما يزخر زيت القرع العسلي بفيتامين E وحمض اللينولييك (Linoleic acid)، ومن ثم فهو يعمل على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع ويقي من أمراض القلب.

وأضافت الجمعية أن القرع العسلي يعد أيضا مفتاح الرشاقة؛ حيث إنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وتعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، كما أنه قليل السعرات الحرارية بفضل محتواه المائي العالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل القرع العسلي على الحمض الأميني "تريبتوفان"، الذي يساعد على إفراز هرمون السعادة "سيروتونين"، ما يعمل على تحسين الحالة المزاجية.