توقعات الأبراج اليوم 8-9-2021: تحذير لـ الحمل و تحسن لـ الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق بالعمل.

برج الثور

تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق، وستحقق ذلك خلال الفترة القادمة.

برج الجوزاء

تشعر بطاقة عالية، حاول استغلالها في إنجاز العديد من المشاريع المهمة.

برج السرطان

لديك مشكلة لا تستطيع حلها، ولكن يمكن اجتيازها بالتفاؤل والثقة.

برج الأسد

بعيدا عن أصدقائك، يريد أحد منتقديك السابقين كسب صداقتك مرة أخرى.

برج العذراء

تشعر ببعض التوتر مع شريك حياتك، حاول إيجاد حل مرضي لجميع الأطراف.

برج الميزان

حاول التروي قبل الدخول في أي علاقة جديدة، أو بدء عمل جديد.

برج العقرب

تنفتح في وجهك أبواب الشهرة والنجاح، وبداية قوية جديدة في عملك قريبا.

برج القوس

تحتاج للراحة والنوم لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية.

برج الجدي

عليك البحث عن عمل جديد، إذا لم تكن تشعر بالراحة والتقدير في عملك.

برج الدلو

عليك العمل هذه الفترة على توطيد الروابط، والعلاقة مع شريك حياتك.

برج الحوت

ترغب إلى السفر لأماكن بعيدة أو تخطط لرحلة إلى الخارج.