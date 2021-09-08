5 أخطاء في بدائل الاعتذار.. أنقذ زواجك واعترف بالخطأ

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يفتقد بعض الأزواج اختيار الطريقة المناسبة للاعتذار، ويبحثون عن بدائل تساعدهم على تقديم الاعتذار للزوجة بشكل غير مباشر، اعتقادًا منهم أن ذلك من الأمور المهينة للكرامة والتي تقلل من مكانة الزوج، ومن الأساليب المستخدمة للاعتذار غير المباشر تقديم هدايا، الضحك والدعابة لنسيان المشكلة، تغيير الموضوع، الهجوم على الطرف الآخر، الخصام وتجنب التحدث في الموضوع، فكلها من الأمور الخاطئة التي يتبعها الطرفان.

5 أخطاء في بدائل الاعتذار

أوضح الدكتور وليد حمزة، استشاري الطب النفسي، أن افتقاد أحد الطرفين فن الاعتذار المباشر من الأمور التي تربك العلاقة الزوجية بين الزوجين وتقلل من المودة بينهما.

وأضاف «حمزة»، أثناء حديثه لـ «هُن»، أن الاعتراف بالخطأ وحل الخلاف أفضل كثيرا من نسيان الموضوع وكأن لم يكن لأن ذلك يتسبب في بعد المسافات بين الزوجين، وهناك أهمية من الاعتذار منها:

الاعتراف بالخطأ

يعتبر أول مكسب للاعتذار الاعتراف بالخطأ وعدم تكراره، فعندما يدرك الشريك خطأه ويعترف به أفضل كثيرا من استمرار الخلاف ونسيانه وعدم الاعتراف بالخطأ، حيث يساعد ذلك على التعامل مع المشكلة بحكمة وعقلانية.

تجاوز الأزمات الزوجية

المكسب الثاني من الاعتراف بالخطأ والاعتذار حتى لا تتفاقم الخلافات الزوجية حيث يكون الاعتذار وسيلة فعالة لحل العديد من المشكلات الزوجية في مراحلها الأولى.

الاهتمام بالشريك

يظهر الاعتذار مدى اهتمام طرف من الطرفين بالآخر حيث يعتبر الاعتذار تراجعا عن التصرف الخاطئ ويعبر عن مدى الاهتمام بالمشاعر وتقدير الطرف الآخر.

واختتم حديثه أن الاعتذار يعمل على إنقاذ الزوجين من المشاعر السلبية المزمنة، فالاعتذار يساعد الشريك المخطئ على تجاوز مشاعر الذنب والندم والخروج من الضيق للحزن للطرف الآخر الذي تعرض للإساءة.