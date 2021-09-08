احذر.. أعراض بسيطة تدل على إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتيدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب المفاصل الروماتيدي من الحالات المؤلمة التي تصيب الإنسان، وفي بعض الحالات الصعبة يصعب عليه ممارسة حياته اليومية، كما أنه أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يستهدف جهاز المناعة لخلايا المفاصل.

وبحسب ما ذكرته «إكسبريس» أن نسبة الإصابة بالمرض تزيد بين النساء بمقدار الضعف مقارنة بالرجال، ولابد من التشخيص المبكر تجاه المرض الخطير، لذلك توجد بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي.

ألم الصدر

التهاب المفاصل الروماتيدي يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يسمى بـ«تصلب الشرايين»، إذ تتراكم اللويحات في الشرايين ونتيجة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكنك أيضًا تطوير حالة تسمى التهاب التامور، وهو المكان الذي تلتهب فيه الأنسجة المحيطة بالقلب ما يسبب ألم شديد.

زرقان اليدين والقدمين

إذ تحول لون اليدين والقدمين للون الأزرق أو الأحمر، فيكون ذلك أيضًا من علامات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي، الذي يهاجم الأوعية الدموية الصغيرة جدًا في اليدين والقدمين، ويسبب تلف الأعصاب، وتعاني أيضًا من تنميل ووخز، أو دبابيس وإبر في يديك وقدميك.

عيون جافة

إذ كنت تفرك في عينيك باستمرار فهي أيضًا من علامات المرض الخطير، لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض مناعة ذاتية وهو متلازمة سجوجرن (شوغرن)، التي تسبب جفاف العين أو الفم أو الأنف أو المهبل أو الجلد.

آلام في المعدة وعسر الهضم

يمكن أن يؤدي أيضًا التهاب المفاصل الروماتويدي والأدوية التي توصف لعلاجه إلى قرحة في المعدة ونزيف في المعدة وعسر الهضم وارتجاع الحمض والإسهال والإمساك.

وربما يؤثر الالتهاب الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا على القولون، مما يزيد احتمالية الإصابة بالتهاب القولون، وفي حالات نادرة أخرى يكون الألم في المعدة دليل على المضاعفات الخطيرة التي تسمى التهاب الأوعية الدموية الروماتويدي، ويكون ألم المعدة مصحوبا بفقدان الشهية وفقدان الوزن.