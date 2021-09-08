تطوير ذراع روبوتية تستعيد الوظائف الطبيعية لمبتوري الأطراف العلوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

طور فريق من الباحثين في المركز الطبي "كليفلاند كلينيك" بالولايات المتحدة ذراعا روبوتية، هي الأولى من نوعها، حيث أنها تسمح للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم العلوية، بالتفكير والتصرف والعمل مثل أي شخص عادي مكتمل الأطراف.

وأفادت الدورية العلمية "ساينس روبوتكس" المتخصصة في علوم الروبوتات بأن الذراع الروبوتية الجديدة يمكنها أداء ثلاث وظائف رئيسية، وهي التحرك عن طريق الحدس، واللمس والقبض على الأشياء، وأخيرا الشعور بفتح القبضة واغلاقها.

وشارك في تطوير الذراع الروبوتية باحثون من جامعتي ألبرتا ونيو برونزويك الكنديتين.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن بول ماراسكو رئيس فريق الدراسة قوله: "لقد طورنا الأطراف الصناعية التقليدية من خلال هذه المنظومة الآلية الجديدة بحيث يستطيع المستخدم تحريك الذراع بشكل حدسي مع استشعار المؤثرات الخارجية والقدرة على الحركة في نفس الوقت".

وأكد أن هذه الخواص "تعتبر بمثابة خطوة مهمة لمساعدة الاشخاص الذين يعانون من بتر في أطرافهم العلوية على استعادة الوظائف الطبيعية للذراع بشكل كامل".

ومن خلال تجربة الذراع الآلية الجديدة، وجد فريق الدراسة أن المتطوعين المشاركين استعادوا الوظائف الحركية والسلوكية على غرار الشخص مكتمل الذراعين، حيث أنهم لم يكونوا مضطرين للنظر إلى الطرف الصناعي أثناء تحريكه، كما كان بإمكانهم الإمساك بالأشياء بدون النظر إليها، فضلا عن تصحيح أخطائهم بشكل أكثر فعالية.

وقال ماراسكو: "للمرة الأولى بالنسبة لى ، أصبح الآن بمقدور الأشخاص الذين يعانون بتر في أطرافهم العلوية /التفكير/ مثل شخص مكتمل الأطراف، وهو ما يعزز قدرتهم على الاندماج في الحياة اليومية بشكل أفضل".