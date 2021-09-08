الامارات | أعراض قِصَر النظر لدى الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض قِصَر النظر لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أن قِصَر النظر يعد من مشكلات العيون الشائعة لدى الأطفال، موضحة أن أسبابه تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار بسبب قلة الحركة، والاقتراب من شاشة التلفزيون والحاسوب.

وأضافت الرابطة أن أعراض قِصَر النظر تتمثل في تضييق حدقة العين، أو إغماضها بشكل نصفي، عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

ولتجنب إصابة الطفل بقِصَر النظر يتعين على الآباء تحديد مدة استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية، مع الحرص على أن يتعرض الطفل كثيراً للضوء الطبيعي، والإكثار من الأنشطة الحركية، وذلك من خلال اللعب في الهواء الطلق، والانطلاق في نزهات إلى المسطحات الخضراء.

وكي يتطور نظر الطفل بشكل طبيعي، ينبغي أن يخضع الطفل لفحوص العيون بدءاً من عُمر ثلاث سنوات، لاكتشاف إصابته بقِصر النظر مبكراً، وعلاجه في الوقت المناسب بوساطة النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وقطرة العين.

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