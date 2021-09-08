الامارات | 23برنامجاً على شاشة «الوسطى من الذيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 23برنامجاً على شاشة «الوسطى من الذيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطل قناة «الوسطى من الذيد»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على متابعيها، بدورة برامجية جديدة، تعدّ الأكبر منذ انطلاقها، بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على إنشائها، إذ تعرض بدءاً من 12 الجاري 23 برنامجاً، منها سبعة برامج جديدة، إلى جانب نخبة من برامجها المميزة التي ستستمر في مواسم متجددة، إضافة إلى عرض مجموعة من أهم الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

من جهته، قال مدير قناة الوسطى من الذيد، سعيد راشد بن فاضل الكتبي: «حرصنا من خلال الدورة البرامجية الجديدة على مراعاة التنوّع من حيث المحتوى والأفكار والمضمون، الذي نستهدف طرحه، إلى جانب انتقاء أرقى الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة كبيرة أو لقيت شعبية واسعة، وذلك لضمان تلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور، بما ينسجم مع رؤية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، التي تضع الإعلام الهادف والبناء عنواناً لرسالتها الإعلامية».

وأضاف: «تحمل القناة على عاتقها مهمة كبيرة محورها نشر ونقل عادات وتراث المنطقة الوسطى وطبيعتها وآثارها والحياة الثقافية لأهلها، وركيزتها الاهتمام بمختلف مناحي حياة في المنطقة، فضلاً عن إبراز بيئة وتراث وطبيعة حياة أهلها، وفي الوقت ذاته تنقل إنجازاتها مع التركيز على الفعاليات والنشاطات التي تحتضنها المنطقة على مدار العام، لتحقق القناة رؤيتها في أن تكون جسراً يربط ماضي المنطقة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق».

وتشمل قائمة البرامج الجديدة: برنامج «سوالف لمسيان»، الذي يعدّ بمثابة ملتقى يجمع ثلاثة من مذيعي القناة وبصحبتهم ضيف متخصص في موضوع كل حلقة، وبرنامج «المجلس»، الذي يستضيف نخبة من شخصيات المنطقة الوسطى، بحيث يتم في كل حلقة طرح موضوع يتعلق بحياة الآباء والأجداد وذاكرة المكان وأهله. ويركز برنامج «العرابه» على اللهجة المحلية لأهل البادية وبيان خصوصيتها.

كما تضم القائمة برنامج «سمت لول»، الذي تقدمه مجموعة من كبار السن من أبناء المنطقة، حيث تتم من خلاله مناقشة القيم والمعاني التي تشكل نمط حياة أهل البادية منذ القدم، وبرنامج «البيوت أسرار»، الذي يختص بكل ما يتعلق بالأسرة ودورها كنواة رئيسة في بناء المجتمع، وبرنامج «أسواقنا»، الذي يتناول أسواق المنطقة وتاريخ نشأتها والحركة الاقتصادية فيها، وانعكاسات ذلك على الحركة التنموية التي تشهدها المنطقة.

وتستمر القناة بعرض برامج ممتدة من دورات برامجية سابقة، مثل البرنامج الصباحي «يوميات الوسطى»، الذي يهتم بمختلف مناحي حياة المواطن والمقيم.

سعيد الكتبي: ««حرصنا من خلال الدورة الجديدة على مراعاة التنوّع من حيث المحتوى والأفكار والمضمون».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news