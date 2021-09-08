الامارات | «شاعر المليون» تحتفي بانطلاقة النسخة الـ 10

شكرا لقرائتكم خبر عن «شاعر المليون» تحتفي بانطلاقة النسخة الـ 10 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي، صدر العدد 176 من مجلة شاعر المليون، مسلطاً الضوء على دور التقنيات الحديثة في تنشيط الحراك الثقافي في ظل أزمة «كوفيد-19»، وكيف استطاعت المؤسسات الاعتماد عليها في العودة إلى حراكها الثقافي، ومواصلته رغم الظروف الصحية السائدة في مختلف دول العالم حالياً.

كما أضاء العدد على برنامج «شاعر المليون»، وما قدمه للساحة الشعرية عبر مواسمه السابقة، تزامناً مع الإعلان عن انطلاق البرنامج في نسخته الـ10. وأبرزت افتتاحية العدد ردود الأفعال التي استقبلت ذلك الإعلان، مشيرة إلى أن الجميع بانتظار متابعة الحلقات المباشرة بشغف وحماسة، وعلى أمل أن يواصل الشعراء رحلة الإبداع التي بدأت منذ الانطلاقة الأولى مع الموسم الأول، وانتقلت بالساحة الشعرية إلى مرحلة جديدة، عنوانها الأعلى كما كان وسيظل دائماً هو «شاعر المليون».

وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من الشعراء عن المناسبة، مؤكدين المكانة المرموقة التي يحظى بها البرنامج في قلوب محبي الشعر، والقصيدة النبطية على وجه الخصوص، وضرورة مواصلة رحلة البرنامج الناجحة.

كما ضم العدد قصيدة للشاعر الإماراتي أحمد بن هياي المنصوري، بعنوان «شيوخ الدار»، إلى جانب مجموعة من القصائد لشعراء شاركوا في برنامجي «أمير الشعراء» و«شاعر المليون»، ومقالات نقدية. كما اشتمل على حوارات مع عدد من نجوم شاطئ الراحة، وهم: عبدالله الشامسي، تركي الحويدر السهيلي، السيد أحمد العلوي، والباحثة الشاعرة فاطمة الهاشمي.

واستذكر العدد أبرز محطات الموسم التاسع من برنامج «أمير الشعراء». كما ضم مجموعة من الأخبار عن إصدارات لأكاديمية الشعر ومشروع كلمة.

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