الامارات | بريطانيا تكرّم مبتكر حلقات «ذا مابيت شو»

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكرّم مبتكر حلقات «ذا مابيت شو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت بريطانيا محرك العرائس الأميركي الراحل، جيم هينسون، مبتكر عرائس «ذا مابيتس» المتحركة الشهيرة، من خلال وضع لافتة زرقاء عند منزله السابق في لندن، تشير إلى أنه كان يعيش في هذا المنزل، وتوضح عامَي ميلاده ووفاته.

وكان محرّك العرائس الأميركي المحبوب - المشهود له بأعماله القيّمة، ومن أبرزها سلسلة الحلقات التلفزيونية «شارع سمسم»، و«فراجل روك» المحببة للأطفال - يعيش منذ عام 1979 في المنزل رقم 50 في داونشاير هيل في هامستيد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس.

واشترى هينسون، الذي توفي عام 1990 عن 53 عاماً، منزله في لندن بعد أن تقرر بث سلسلة حلقات «ذا مابيت شو» على التلفزيون البريطاني.

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