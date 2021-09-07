زي المطاعم.. حلوى يسهل إعدادها داخل المنزل في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البحث عن كل ما هو جديد داخل المطبخ، هو ما يشغل بال الكثير من ربات المنزل، حرصًا منهن على إدخال السرور على أفراد أسرهن، بتقديم كل ما هو مبتكر وشهي داخل البيت، خاصة فيما يخص عالم الحلوى، ووصفاتها العديدة والمختلفة.

خلال التقرير التالي، يقدم لكِ «هن»، مجموعة من الحلوى المبتكرة التي يمكن تحضيرها بإمكانات ومقادير سهلة وبسيطة داخل المنزل، وذلك على طريقة الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

ترايفل بيناكولادا

مقادير عمل ترايفل بيناكولادا

كيكه فانيلا جاهزة

علبة أناناس

نصف كوب جوز هند

كوب كريمة مخفوقة مع 2 مغلف كريمة بودرة

للكاسترد

كوب حليب

ثلث كوب نشا

صفار بيض

فانيليا

ربع كوب سكر

جوز هند شرائح للوجه

طريقة تحضير ترايفل بيناكولادا

قومي برّص كل من الكيك، الأناناس، الكاسترد والكريمة المخفوقة طبقات

قومي بتزيينها بشرائح جوز الهند

الكاسترد

قلبي الحليب مع النشا على البارد

ارفعيه على النار ثم يضاف نصف كمية الحليب الساخن على صفار البيض

أضيفي مزيج البيض على الحليب المتبقي

يعاد على النار مرة أخرى مع التقليب من حين لآخر حتى يصبح القوام كريمي

اتركيه ليبرد تماما

حلوى الشعرية بجوز الهند

مقادير حلوى الشعرية بجوز الهند

كيس شعرية

4 كوب لبن

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة سميد

2 ملعقة كبيرة نشا

نصف كوب جوز هند

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 بيضة نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب زبيب

طريقة تحضير حلوى الشعرية بجوز الهند

تحمر الشعرية فى السمنة على النار.

يخلط اللبن والسكر والسميد والنشا والبيكنج بودر والفانيليا والبيض وجوز الهند.

تفرد الشعرية المحمرة فى بايركس ويضاف جوز الهند والزبيب.

يوضع فى الفرن حتى تمام النضج وتقطع وترش بجوز الهند وتقدم.

حلوى المارينج

مقادير حلوى المارينج

4 بياض بيض

رشة ملح

كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة نشا

لون طعام صحي

طريقة تحضير حلوى المارينج

يخفق بياض البيض جيداً مع رشة الملح فى العجان ثم يخلط النشا والسكر البودرة.

يضاف خليط النشا والسكر إلى خليط البياض فى العجان ثم يخفق كل الخليط.

توضع فى فرن منخفض الحرارة وتترك حتى تمام النضج.