«المحفظة بـ500 جنيه والشورت بـ700».. أمازون مصر تطرح «منتجات عمرو دياب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلن النجم عمرو دياب مؤحرًا، إطلاق خط أزياءه الجديد «34»، وهو عبارة عن مجموعة من المنتجات التي تحاكي الماركات العالمية، وتستهدف الشباب، الأمر الذي أصبح على أرض الواقع، بعدما طرحت شركة «أمازون مصر» خلال الساعات الماضية، أكثر من قطعة لمنتجات الهضبة على منصتها الإلكترونية.

ومن المفترض أن يقدم خط الأزياء الجديد، أكثر من 100 قطعة مصنوعة في مصر بمواد إيطالية عالية الجودة، وهي الخطوة التالية لدياب، بعد إطلاق خط العطور 34، في وقت سابق من هذا العام، حيث هنأ العديد من المشاهير الهضبة على إطلاق خط الأزياء الجديد الخاص به، ومن ضمنهم الملحن وكاتب الأغاني عزيز الشافعي، الذي نشر له صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق عليها «34 خط أزياء جديد مبروك عمرو دياب».

إطلاق كوليكشن 34 الخاص بـ عمرو دياب رسميا

وحرص موقع التسويق الإلكتروني لشركة أمازون مصر، على طرح المنتجات بالصور والأسعار، بين «شنط وبناطيل وتيشيرتات» بأحدث صيحات الموضة التي تستهدف الشباب، بعد أعلان الهضبة عن إطلاق خط الأزياء رسميا اليوم الثلاثاء، إذ نشر عبر حسابه بموقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، صورة تروج لخط الأزياء الخاص به، وعلّق: «رسميًا تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي».

طرح 12 قطعة عبر موقع أمازون

وطرحت أمازون، نحو 12 قطعة عبر موقعها لمنتجات علامة 34 للأزياء الخاصة بالفنان عمرو دياب وهي متاحة الأن للشراء ونستعرض منها:

بنطلون رياضي قطني برباط وجيوب جانبية وخصر مطاطي

السعر 899 جنيها.

شورت رياضي قطني برباط وخصر مرن وجيب جانبي بحاشية خام

السعر 699 جنيها.

شورت رياضي قطني برباط وخصر مرن وجيب

السعر 699 جنيها.

هودي قطن بدون أكمام بجيب جانبي

السعر 799 جنيها.

تي شيرت قطن برقبة دائرية وشعار الصدر للرجال

السعر 449 جنيها.

شورت رياضي قطن برباط بخصر مطاطي وجيب جانبي للرجال

السعر 699 جنيها.