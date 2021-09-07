متدخليش بينهم.. نصائح للأمهات لحل الاشتباكات بين الأطفال «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أزمة كبيرة تقع فيها العديد من الأمهات داخل المنزل، بسبب نشوب الخلافات المستمرة بين أولادهن، والتعرض لضغوط نفسية وعصبية كبيرة بسبب عدم إدراك التعامل الصحيح مع حل تلك المشكلات، دون إحداث تأثيرات سلبية على طرق التعامل مع الأطفال.

نصائح لحل الاشتباكات بين أطفالك داخل المنزل

خلال لقائها الإعلامي بإحدى حلقات «جروب الماميز»، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، قدمت «رحاب بكار»، صانعة فيديوهات حول العلاقات الأسرية والتجارب الحياتية، مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة لكل أم، للتعامل الصحيح مع فض النزاعات والاشتباكات بين صغارها داخل المنزل.

وتمثلت تلك النصائح في الآتي:

1- عدم التفريق بين طابع كل من أطفالك، «متقوليش على واحد شقي والتاني هادي».

2- تدريب الطفل للعمل على إصلاح الأخطاء التي يرتكبها، «علميه لما يغلط إنه يقدر يصلح غلطه».

3- عدم وصم الطفل بأنه مفتعل للمشكلات بشكل دائم.

4- عدم التدخل للتحكيم بين أطفالك.

5- ترك الصغار لحل مشكلاتهم بمفردهم.

6- البحث معهم عن حلول إيجابية فيما بعد كي لا يكرروا الخطأ مرتين.

نصائح للأمهات لحل مشكلة الغيرة بين الأشقاء

وعلى جانب آخر، تواجه بعض الأمهات مشكلات اندلاع الشعور بالغيرة بين الطفل الأول والمولود الجديد، لذلك، قدمت الدكتورة نهى أبو ستة، خبيرة التغذية والتربية السليمة، بعض النصائح للأمهات أيضًا للحد من تلك الأزمة، كالتالي:

1- مشاركة العديد من المحيطين بها والذي يطمئن لهم الطفل في حياته.

2- إبلاغه بقرب انتظار مولود آخر.

3- تأهيل الطفل الأول بأنه سيستمتع عند قدوم الشقيق الجديد له.

4- إخبار الطفل الأول بمكان نومه الجديد عقب قدوم المولود الجديد.

5- التنبيه على المحيطين بعدم الحديث عن استقبال الطفل الجديد أمام الأول، حتى لا يشعر الطفل بالإحباط وعدم الرغبة في وجوده.