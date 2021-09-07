من هو خطيب نور عمرو دياب؟.. مدرب لياقة بدنية ذو أصول أفريقية «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة أثناء تقدم حبيبها لها بخاتم الخطوبة، عقب إعلان خطوبتها منذ ما يقرب من شهر، ليتساءل الكثيرون من هو خطيب نور عمرو دياب؟

صورة نور عمرو دياب مع خطيبها

قبل ساعات قليلة، نشرت «نور» صور أثناء تقدم خطيبها الذي يدعى «كيران وودرورد»، بخاتم الخطوبة لها، إذ ظهر راكعًا على ركبته، مقدمًا الخاتم، ويبدو أنه من الألماظ، وعلقت ابنة الهضبة عمرو دياب على الصور: «بحبك.. مفاجأة حبيب حياتي»، وتفاعل معها متابعوها بالتعليقات والمباركات على الخطوبة.

من هو خطيب نور عمرو دياب

- يدعى كيران وودرورد.

- بريطاني ذو أصول أفريقية.

- يقيم في المملكة المتحدة.

- يمتلك حسابان عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، يصل عدد متابعيه خلالهم نحو ما يقرب من 4 آلاف و400 شخص.

- يعمل في مجال تدريب رياضة «البوكسينج».

- مدرب لياقة بدنية.

- يهوى التصوير الفوتوغرافي.

خطوبة نور عمرو دياب

قبل ما يقرب من شهر، كانت نور الابنة الكبرى للهضبة عمرو دياب، أعلنت، ارتباطها وخطوبتها من شاب يدعى «كيران وودرورد»، بعدما ظهرت خلال بث مباشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وأعلنت لمتابعيها خطوبتها من صديق لها، فضلا عن تسوقها لشراء مستلزمات منزلها الجديد، في العاصمة البريطانية لندن، ومشاركة آراء متابعيها في اختيار الأثاث الأمثل.

خلال الفيديو، قالت «نور» بالإنجليزية خلال حديثها لمتابعيها: «أخيرًا تمت خطبتي من صديقي الجديد، وقررت أغير مكان سكني لجنوب لندن، وهاخد رأيكم في حاجات عايزة أجيبها للبيت، عايزين تتفرجوا على إيه؟ لقيت حاجات في بعض المحال ونفسي أشتريها».