أغرب نساء الأرض.. تعيش تحت الماء منذ 20 عامًا وتأكل مرتين كل شهر «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكاية أقرب للخيال، مليئة بتفاصيل مدهشة، بطلتها سيدة هندية، اتخذت من المياه مقرًا جديدًا للعيش تحت أمواجها الهادئة، بعدما أصيبت بمرض نادر في المفاصل منذ أكثر من 20 عامًا، فظلت تعيش تحت المياه، ليصفها أهالي قريتها بأنها السيدة «المجنونة والمشعوذة».

الصدفة قادتها إلى العلاج

كانت حياة السيدة الهندية «باتوراني هوش»، تسير في إطار طبيعي، فهي تعيش في منطقة باردمان غربي الهند، لكن إصابتها بمرض خطير في المفاصل، ألزمتها الفراش مدة طويلة، كما عجز الأطباء عن علاجها، وقادتها الصدفة للنزول إلى البحيرة القريبة من منزلها، وهناك حدثت المعجزة.

بحسب ما ذكرته «العربية نت»، أن السيدة الهندية فوجئت بشفاء آلام المفاصل التي تعاني منها، فاتخذت قرارها بالعيش في البحيرة طيلة حياتها، ليصفها الأهالي بالسيدة «المجنونة والمشعوذة»، فالغريب في الأمر، أنها لم تأكل كثيرًا، ووجبتها الوحيدة هي تناول طبق الأرز مرتين في الشهر فقط.

ولمدة تتراوح بين 12 إلى 14 ساعة يوميًا، تمكث السيدة الهندية في المياه، هكذا هو حالها لمدة 20 عامًا، والقصة الغريبة للسيدة الهندية، دفعت الكثيرين لزيارة البحيرة، ومعرفة أسرارها العجيبة.

ماذا يحدث للجسم إذ بقي لساعات طويلة في الماء؟

في عام 2018، توصلت دراسة برازيلية لما يحدث للجسم إذ ظل تحت المياه لساعات طويلة، فالعلاج بالتمارين المائية ذات الحرارة المعتدلة يساعد في التخلص من شدة ألم المفاصل ويحسن من الوظيفة الجسدية بعد فترة تتراوح من 8 أسابيع إلى 3 أشهر.

أما دراسة أخرى، توصلت إلى إن البقاء لفترة طويلة في الماء يسبب تجعد في أصابع اليدين والقدمين مما يحفز من ردود الفعل لدى الجهاز العصبي لتسهيل الإمساك بالأشياء، وفي دراسة ثالثة أن الإنسان يعيش ساعة واحدة فقط داخل ماء درجة حرارته 5 درجات مئوية، ولمدة ساعتين إذا كانت 10 درجات مئوية، ولمدة 25 ساعة داخل الماء الدافئ.