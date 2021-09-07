3 أنواع شاي تخفض ضغط الدم

تعمل بعض أنواع الشاي على خفض ضغط الدم لما تحتويه من مضادات أكسدة، كما تحمي صحة القلب وتخفض الكوليسترول الضار .. لمزيد من القراءة اضغط هنا

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع