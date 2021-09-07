ماذا يحدث في دماغك عند تناول كوب شاي يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

كوب الشاي يعد من أهم المشروبات الرئيسية في أغلب البيوت المصرية، حتى صار ضيفا دائم على معدة الكثيرين يوميا، لكن هل فكّرت يومًا فيما يحدث للدماغ عند تناوله يوميًا؟

في دراسة جديدة نشرتها صحيفة ديلي ميل" البريطانية، فإن تناول كوب الشاي يوميا له فوائد كثيرة، إذ يعزز القدرات العقلية ويحسن الأداء في المهام الإبداعية، بالإضافة إلى أنه يأتي بفوائد معرفية وصحية، من بينها العيش لعمر أطول دون أمراض.

وذكر عالم النفس لي وانغ، الذي أجرى الدراسة في جامعة بكين، أن "النتائج أوضحت أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص ويساعد الناس على الاستمرار في أداء هذه المهمة دون تعب".

وأجريت الدراسة على 100 شخص مع تقسيمهم إلى مجموعتين، حصلت الأولى على الشاي، فيما تناول أفراد المجموعة الثانية المياه فقط.

وقال الباحثون، إن "المشاركين في مجموعة الشاي كانوا أكثر سعادة واهتماما بالمهمة أكثر من أولئك في مجموعة المياه"، مؤكدين أن "النتائج لها أهمية عملية مهمة لأولئك الذين يشاركون في العمل الإبداعي أو أولئك المعرضين للإرهاق أثناء أداء أعمالهم".

وتوصل الباحثون في الدراسة، إلى وجود صلة بين تناول الشاي وزيادة القدرة على حل المشكلات باستمرار مع انتقال الأشخاص إلى النصف الأخير من اختباراتهم.

إلى جانب هذا، فهناك بعض المزايا للشاي الأسود، نوردها لكم وفق ما ذكر موقع "thelist".

- محاربة رائحة الفم الكريهة

بسبب مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقتل البكتيريا بشكل عام بالفم، لكن ضع في اعتبارك أنك إذا قمت بإضافة منتجات الألبان إليه، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير المعادلة قليلًا.

- يساعد على فقدان الوزن

قد يساعدك شرب بضعة أكواب من الشاي يوميًا على التخلص من الوزن غير المرغوب فيه، حيث ثبت أنه يقلل بشكل مؤقت من الشهية.

- يحارب بكتيريا الفم

إذا كنت عرضة لتقرح الحلق، فإن كوبًا يوميًا أو اثنين من الشاي يمكن أن يساعد في درئها، لأن نفس مادة البوليفينول التي تحارب رائحة الفم الكريهة تحارب البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق.

- يقوي مينا الأسنان

يعد الشاي مصدرًا طبيعيًا للفلورايد، كما أن أحماض التانيك الموجودة في الشاي تساعد بشكل طبيعي على تقوية مينا الأسنان وتعد دفاعا طبيعيا ضد التسوس.

هذا لا يعني أنه يجب عليك بأي حال من الأحوال الاعتماد فقط على شرب الشاي للحفاظ على صحة فمك، إن شرب الشاي هو ببساطة ميزة إضافية على نظامك اليومي.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الشاي هو مصدر جيد لمجموعة من المواد الكيميائية النباتية تسمى الفلافونويد، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب، وتقلل من الكوليسترول الضار LDL وأيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هذا ليس كل شيء أيضًا، حيث تبين أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود يقلل من ضغط الدم بشكل طفيف.

- يُحسن التركيز

ربما سمعت أن مدى انتباه الإنسان قد انخفض إلى ثماني ثوانٍ، أي أقصر بثانية واحدة من السمكة. لحسن الحظ، إذا كنت تشرب الشاي كل يوم، يمكنك المساعدة في ذلك، إذ إن "الثيانين" هو حمض أميني فريد من نوعه فعليًا في الشاي، قد يحسن الانتباه عن طريق إرخاء الدماغ.

- يساعد في عملية الهضم

احتساء كوب يوميا قد يساعدك في السيطرة على بعض هذه المشكلات، إذ إن التانينات الموجودة في الشاي قد تهدئ السبيل المعوي الذي يمكن أن يقلل من اضطراب المعدة والإسهال.

كما تعزز مادة البوليفينول نمو البكتيريا الجيدة، وتمنع انتشار البكتيريا السيئة مثل السالمونيلا والبكتيريا الحلزونية.

- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكنه لكوب واحد أن يكون ضمن قائمة التدابير الوقائية ضد السرطان، كون مادة البوليفينول لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تكوين أنواع معينة من الخلايا السرطانية.

بالطبع، لا يجب الاعتماد على شرب الشاي الأسود وحده لحمايتك من المرض، أو اعتباره شكلاً من أشكال الأدوية.

- قد يخفض خطر السكتة الدماغية

إذا كنت تشرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي كل يوم، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ينخفض بنسبة 32 في المائة.

- رفع مستويات مضادات الأكسدة لديك

مضادات الأكسدة هي جزء مهم من نظامك الغذائي، حيث توفر لك مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في إزالة الخلايا التي تضررت من المرض.

مخاطر شرب الشاي يوميا لدى البعض:

وعلى الرغم من جميع الفوائد الصحية المفيدة المذكورة، فهناك بعض المخاطر المرتبطة باستهلاك الشاي، حيث تعوق الكاتيكين الموجودة في الشاي قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة، كما لاحظ الدكتور أنتوني كوري، جراح العظام، وأوضح أنه "على الرغم من أن معظم الأشخاص الأصحاء لا يتأثروا بهذا، فإن أولئك الذين يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم يجب أن يمتنعوا عن تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر [الغني بالكاتيكين".

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الكثير من الشاي الأسود كل يوم قد يزيد من خطر النزيف، إذ يقول جراح التجميل ميشيل لي، "إنه يجعلك أكثر عرضة للكدمات".