مدته 3 أيام.. هل يساعدك النظام الغذائي العسكري على إنقاص الوزن بسرعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فقدان الوزن أمر يربك الناس من جميع الأعمار، بينما نعلم جميعًا أن مفاتيح نمط حياة صحي وأكثر لياقة تكمن في عادات الأكل الصحية، إلا أن هناك بعض الأنظمة الغذائية التي تعد بفقدان الوزن بشكل أسرع وفعال، النظام الغذائي العسكري المشهور عالميًا هو واحد من بينها.

والحديث عن خطة النظام الغذائي العسكري كنظام لفقدان الوزن أخذ سنوات حتى الآن، ويضمن هذا النظام الغذائي أن يفقد المرء ما يصل إلى 10 أرطال أو نحو 4.5 كيلوجرام، وذلك أيضًا في غضون أسبوع، لكن هذا شيء يجب أن تجربه حقًا؟

هل يمكن أن يساعدك اتباع هذا النظام الغذائي على إنقاص الوزن بسرعة؟ هيا نكتشف وفقا لموقع timesofindia.

ما هو النظام الغذائي العسكري؟

هو نظام غذائي فريد من نوعه لفقدان الوزن يعد بخسارة سريعة للوزن، ويفقد ما يصل إلى 4.5 كيلوجرام من الوزن في غضون أسبوع، وهو أحد الأسباب التي تجعل هذا النظام الغذائي شائعًا للغاية بين مراقبي الوزن.

على عكس الحميات الغذائية الأخرى، فهي أيضًا مجانية وسهلة المتابعة، نظرًا لعدم وجود كتب محددة أو مكونات محددة لاستخدامها في خطة النظام الغذائي للعمل.

شرح ببساطة، تعمل خطة النظام الغذائي على تعزيز فقدان الوزن حتى 4.5 كيلوجرام في الأسبوع من خلال خطة نظام غذائي متبعة بشكل خاص، حيث يتبع الفرد النظام الغذائي الموصى به لمدة 3 أيام، ويحصل على فترة راحة لمدة 4 أيام، يتم اتباع نفس الدورة حتى وما لم يتم الوصول إلى الوزن المستهدف، يقال إن خطة النظام الغذائي صممها خبراء التغذية الذين عملوا عن كثب مع الجيش الأمريكي للمساعدة في جعل الجنود في حالة جيدة "سريعًا" وأصبحوا مشهورين منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، هناك أيضًا ادعاءات تنص على خلاف ذلك، ويشار إليها أيضًا من خلال أسماء أخرى، نظرًا لأن إحدى القواعد الأساسية للنظام الغذائي تركز على خفض السعرات الحرارية، نادرًا ما يشار إلى هذا النظام الغذائي السريع على أنه نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

كيف يساعد النظام الغذائي الشخص على إنقاص الوزن؟

في حين أن النظام الغذائي العسكري قد يكون معروفًا بعدة أسماء، إلا أنه مصمم على أنه نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يقلل من استهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير ويعزز فقدان الوزن بشكل أسرع.

يتم تقسيم النظام الغذائي، الذي يمتد على مدى 7 أيام، إلى جزأين - خلال الأيام الثلاثة الأولى، من المفترض أن يستهلك الفرد 1100-1400 سعرة حرارية على شكل ثلاث وجبات في اليوم، ولا يُسمح بتناول الوجبات الخفيفة، ما بينهم، خلال هذه الأيام الثلاثة، يتم تقليل استهلاك السعرات الحرارية بهامش جيد ويحد أيضًا من عادات تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، يُنظر إليه أيضًا على أنه مزيج من الصيام المتقطع في الأيام الثلاثة الأولى وعدم وجود نظام غذائي آخر.

بمجرد الانتهاء من الأيام الثلاثة، يُنصح الأفراد باتباع أنماط الأكل الصحي في الأيام الأربعة القادمة من الأسبوع، مع الاستمرار في الحفاظ على تناول السعرات الحرارية، يعتقد دعاة النظام الغذائي أن القيام بذلك يمكن أن يقلل ما يصل إلى 4.5 كيلوجرامات (أو 10 أرطال) في الأسبوع، وإذا اتبع الناس هذا النمط الغذائي باستمرار (3 أيام حمية - 4 أيام راحة)، يمكن أن يعزز الوزن الصحي.

أما بالنسبة للوجبات، فكل أنواع المجموعات الغذائية تقريبًا، يُسمح بتناولها عند اتباع النظام الغذائي، لا توجد قاعدة صارمة تنص على أنه لا يمكنك تناول الكربوهيدرات أو الألياف أو الدهون أو البروتينات أو الفيتامينات، يُسمح لك بتناول كل شيء، فقط بنسب مسيطر عليها للغاية.

هل هذا النظام جيد لإنقاص الوزن؟

يؤكد النظام الغذائي على عاملين لفقدان الوزن - تقليل إجمالي السعرات الحرارية (خلق عجز) وتناول أحجام حصص خاضعة للرقابة، في حين أن الحصول على سعرات حرارية أقل خلال الدورة التي تستغرق 3 أيام يساعد الشخص على استهلاك سعرات حرارية أقل ككل (في المتوسط ، يحتاج كل شخص بالغ إلى الحصول على 1800-2000 سعرة حرارية)، فإنه يساعد في الوصول إلى العجز بشكل أسرع، وبالمثل، مع إدراج جميع أنواع الأطعمة المختلفة، يتحول التركيز إلى الحصول على القليل من كل شيء، بكميات مضبوطة بدلاً من ذلك، من خلال القيام بذلك، يميل الفرد إلى ممارسة التحكم في الحصص، وهي أيضًا طريقة رائعة لفقدان الوزن ومراقبة نظامه الغذائي، يمتزج مبدأ السعرات الحرارية في السعرات الحرارية بشكل جيد في خطة النظام الغذائي هذه، وبالتالي يجعل الشخص يفقد الوزن بشكل أسرع.

هل هناك عيوب؟

في حين أن النظام الغذائي يساعد في إنقاص الوزن بطريقة سريعة، إلا أنه يعزز فقدان الوزن بسرعة، لا يمكن أن يكون فقدان الوزن السريع الذي يتم تعزيزه مؤقتًا فحسب، بل إنه غير مستدام بشكل عام وقد يتسبب في كثير من الأحيان في مشاكل صحية على المدى الطويل، يجب أن تكون خطة إنقاص الوزن الجيدة شاملة تمامًا وتعمل على تصحيح كل من نظامك الغذائي وأسلوب حياتك ككل.