محفظة بـ500 جنيه.. أسعار إكسسوارات منتجات ماركة أزياء عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت شركة "أمازون" عن إطلاق علامة 34 للأزياء الخاصة بالفنان عمرو دياب، عبر موقعها، ومتاحة الآن لعملائها في مصر حصريا على متجر أمازون مصر.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أسعار إكسسوارات منتجات ماركة أزياء 34 لـ عمرو دياب على أمازون مصر، وفقا للموقع الرسمي لأمازون مصر.

حامل بطاقات رجالي

السعر 449 جنيها.

حقيبة يد للرجال

السعر 899 جنيها.

حقيبة كروس رجالي

السعر 899 جنيها.

حقيبة رجالي كروس بسحاب

السعر 1119 جنيها.

حامل كروت بنقشة شعار للرجال .. أسود - مقاس واحد

السعر 449 جنيها.

أسعار الإكسسوارات جاءت على موقع التسويق الإلكتروني بعد أن أعلن الهضبة عن إطلاق خط الأزياء رسميا اليوم الثلاثاء، إذ نشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة تروج لخط الأزياء الخاص به، وعلّق: "رسميًا، تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي".

سر اختيار رقم 34

وخط الأزياء التي حمل رقم المفضل "34"، سبق وظهر أيضا في اسم العطر الخاص بالهضبة الذي طُرح في فبراير الماضي، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".

فنان رسم التاتو محمد عبد الستار كان قد تحدث عن سر الرقم "34" الذي يظهر أيضا خلف عنق الهضبة، وقال لـ"الخليج 365": "أثناء استعداد الهضبة للتصوير مع المصور كريم نور، نفذنا التاتو الموجود أعلى الرقبة من الخلف، والذي يحمل تاريخا عزيزا عليه، وهو عام ميلاد والديه 1934، مع غصن الزيتون رمزا للسلام".

وتوفي والد عمرو دياب عام 1996، بينما رحلت والدته رقية محمود محمد فؤاد في 18 مارس عام 2012.