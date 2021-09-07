الشورت بـ700 جنيه.. أسعار ملابس ماركة أزياء عمرو دياب على أمازون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت شركة "أمازون" عن إطلاق علامة 34 للأزياء الخاصة بالفنان عمرو دياب، عبر موقعها، ومتاحة الآن لعملائها في مصر حصريا على متجر أمازون مصر.

في الإطار نستعرض أسعار ملابس منتجات ماركة أزياء 34 لـ عمرو دياب، وفقا للموقع الرسمي لأمازون مصر.

بنطلون رياضي قطني برباط وجيوب جانبية وخصر مطاطي

السعر 899 جنيها.

شورت رياضي قطني برباط وخصر مرن وجيب جانبي بحاشية خام

السعر 699 جنيها.

شورت رياضي قطني برباط وخصر مرن وجيب

السعر 699 جنيها.

هودي قطن بدون أكمام بجيب جانبي

السعر 799 جنيها.

تي شيرت قطن برقبة دائرية وشعار الصدر للرجال

السعر 449 جنيها.

شورت رياضي قطن برباط بخصر مطاطي وجيب جانبي للرجال

السعر 699 جنيها.

أسعار الملابس جاءت على موقع التسويق الإلكتروني بعد أن أعلن الهضبة عن إطلاق خط الأزياء رسميا اليوم الثلاثاء، إذ نشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة تروج لخط الأزياء الخاص به، وعلّق: "رسميًا، تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي".

سر اختيار رقم 34

وخط الأزياء الذي حمل رقم الهضبة المفضل "34"، سبق وظهر أيضا في اسم العطر الخاص به الذي طُرح في فبراير الماضي، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".

فنان رسم التاتو محمد عبد الستار كان قد تحدث عن سر الرقم "34" الذي يظهر أيضا خلف عنق الهضبة، وقال لـ"الخليج 365": "أثناء استعداد الهضبة للتصوير مع المصور كريم نور، نفذنا التاتو الموجود أعلى الرقبة من الخلف، والذي يحمل تاريخا عزيزا عليه، وهو عام ميلاد والديه 1934، مع غصن الزيتون رمزا للسلام".

وتوفي والد عمرو دياب عام 1996، بينما رحلت والدته رقية محمود محمد فؤاد في 18 مارس عام 2012.