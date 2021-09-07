كورونا اليوم: 6 أعراض قد تستمر للأبد.. وجهاز يكشف الفيروس في 27 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

6 أعراض قد تستمر للأبد

أجريت العديد من الدراسات بعد انتشار جائحة كورونا، وتوصلت إلى اكتشاف مقلق، وهو أن بعض الأشخاص الذي تعافوا من الفيروس ما زال يعانون ولم يشعروا بتحسن، وهو ما أطلق عليه اسم "كوفيد الطويل".

وفي هذا الإطار نستعرض بعضا من أعراض كورونا التي قد تستمر إلى الأبد وفقًا لموقع، eatthis، وهي: التعب وضباب الدماغ وصعوبة في التنفس وألم في قدم كبار السن ومشاكل قلبية والشعور بالدوار.

بدء أول تجربة بشرية للقاح علاجي جديد

وافقت الإمارات على انطلاق تجارب على لقاح كورونا الصينى YishengBio للاستخدام العلاجي.

وسيتم استهداف المرضى الذين يعانون من عدوى كورونا خفيفة إلى معتدلة أولاً في تجربة اللقاح الذى يتضمن جرعتين بفاصل سبعة أيام، وتمت الموافقة على لقاح كورونا الصيني الذى يكمل جرعته في غضون أسبوع للتجربة في الإمارات العربية المتحدة كخيار وقائي وعلاجي، وفقا لصحيفة south china post .

تحذير شديد اللهجة بشأن هذا العلاج لكورونا

عاد عقار "الإيفرمكتين" إلى الواجهة من جديد، بعدما أجازت محكمة أمريكية استخدامه لعلاج مريض بحالة خطيرة نتيجة إصابة بـ"كوفيد19" رغم اعتراض الأطباء.

وقال مستشفى "ويستميد" في أستراليا إنه عالج مريض تناول جرعات زائدة من دواء "الإيفرمكتين"، مؤكدا أن فعالية الدواء لم تثبت حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون خطيرا على مرضى"كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بحسب ما نقل "سكاي نيوز".

روسيا تطور جهازا يكشف "كوفيد-19" في 27 دقيقة

كما طور متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية جهازا قادرا في غضون 27 دقيقة، وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا.

وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة"، وفقا لـ"روسيا اليوم".