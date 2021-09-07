شاهد إطلالة نور عمرو دياب خلال طلب خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت نور ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، أحدث صورها وهي أول صورة تجمعها بخطيبها.

وظهرت نور وهي تقف في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن، وأمامها خطيبها الذي كان يجلس على إحدى ركبتيه، ويفاجئها بطلب الزواج منها.

كما نشرت نور، صورًا لها وهي ترتدي خاتم الخطبة الماسي، كما ظهرت في صورة أخرى وهي ترتدي فستان بصيحة الستينيات، باللون الأسود ومنقرش بالورود الحمراء، منتعلة حذاء أسود.

ومن الناحية الجمالية فاعتمدت الظهور بطبيعتها، بينما اختارت تسريحة الشعر الكعكة، وأضافت إلى الإطلالة لمحة أنثوية باستخدام بعض الإكسسوارات البسيطة.

يذكر أن خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.